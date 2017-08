DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot





63,85 Prozent der ausgegebenen STADA-Aktien wurden im Rahmen des erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots durch Bain Capital und Cinven angedient; Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent damit überschritten- Weitere Annahmefrist bis 1. September 2017 für Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben Bad Vilbel, 18.08.2017 - Die Nidda Healthcare Holding AG, die Erwerbsgesellschaft von Bain Capital und Cinven, hat heute mitgeteilt, dass 63,85 Prozent der ausgegebenen STADA-Aktien im Rahmen des erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots angedient worden sind. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent überschritten. Die Annahmefrist endete am 16. August 2017 um Mitternacht (24:00 Uhr MEZ).



Wie im Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) vorgesehen, schließt sich nach Erreichen der Mindestannahmeschwelle an die Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses eine weitere Annahmefrist von zwei Wochen an. Diese beginnt am 19. August 2017 und endet am 1. September 2017. Innerhalb dieses Zeitraums haben Aktionäre von STADA, die das Angebot bislang noch nicht angenommen hatten, die Möglichkeit, ihre Aktien anzudienen.







