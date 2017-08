DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG: DUE DILIGENCE ÜBER DIE EINBRINGUNG EINER FÖTALEN KNOCHENVORLÄUFERZELLENBANK EINGELEITET





22.08.2017 / 14:23 CET/CEST





Berlin, 22. August 2017 - Der Vorstand der Elanix Biotechnologies AG ("Gesellschaft", FRA: ELN) strebt die vollständige Einbringung aller Anteile der Schweizer Inno 4 Cell AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung ("Transaktion") unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals an. Die Inno 4 Cell AG verfügt über eine Knochenvorläuferzellenbank, welche im Rahmen der langjährigen Forschungsarbeit von Professor Dr. Lee Ann Laurent Applegate entwickelt wurde, und die das Produktportfolio der Gesellschaft weiter stärken würde. Neben der Hebung von Synergien bei der Produktentwicklung erwartet der Vorstand durch die Transaktion, künftig in größerem Umfang internationale Lizenzverträge anbieten zu können.



Die Durchführung der Sachkapitalerhöhung ist frühestens nach Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung, die auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 24. August 2017 beschlossen werden soll, geplant und steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer erfolgreich durchzuführenden Unternehmensprüfung bei der Inno 4 Cell AG ("Due Diligence"). Parallel zu der Due Diligence setzt der Vorstand seine Verhandlungen mit der Geschäftsleitung der Inno 4 Cell AG fort, um nach einer heute gefundenen grundsätzlichen Einigung weitere Details der Transaktion, insbesondere über den Gegenwert der Sacheinlage, der durch ein externes Wertgutachten ermittelt werden soll, zu verhandeln.



Die Gesellschaft wird anlassbezogen über den Fortgang berichten.





Tomas Svoboda



CEO



