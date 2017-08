DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) hat einen NAV von EUR 319,4 Mio. zum Halbjahr 2017 veröffentlicht. Haupttreiber war das Segment "Automotive".





Mutares wird zur Erhöhung der Transparenz den NAV des Portfolios von nun an quartalsweise veröffentlichen. Stärkster Treiber für den NAV war das Segment "Automotive", das von der Übernahme des Truck-Zuliefergeschäfts von Plastic Omnium sowie durch starkes organisches Wachstum profitiert hat. Der leichte Rückgang im Segment "Engineering & Technology" ist getrieben von GeesinkNorba, für das kein Wert mehr angesetzt wurde. Wie nach dem Verkauf von Grosbill bereits angekündigt, wird mutares im Zuge der weiteren Profilschärfung stärker Geschäftsmodelle forcieren und ausbauen, die sich durch eine starke technische Entwicklungskompetenz und eine eigene Produktion differenzieren.



Segment

NAV zum 30.06.2017



(in Mio. EUR)

Automotive

144,0

Wood & Paper

40,0

Construction & Infrastructure

43,0

Engineering & Technology

60,5

Consumer Goods & Logistics

14,0

Cash bei Holding

17,9

Gesamt

319,4







Aufgrund der nachhaltig attraktiven Transaktionspipeline rechnet der Vorstand mit weiteren Transaktionen in den kommenden Monaten. Der Vorstand sieht mutares für das Erreichen der Wachstumsziele gut gerüstet.



Unternehmensprofil der mutares AG





Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



mutares AG



Soh-Pih Mariette Nikolai



Investor Relations & Corporate Communications



Tel. +49 89 9292776-0



Fax +49 89 9292776-22



ir@mutares.de



www.mutares.de

























