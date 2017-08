DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CHORUS Clean Energy AG / Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 30e Abs. 1, Nr. 1 WpHG





CHORUS Clean Energy AG: Veröffentlichung gemäß § 30e WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung





24.08.2017 / 15:24





Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 30e Abs. 1, Nr. 1 WpHG übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Bekanntmachung gemäß § 30e Abs. 1 Nr. 1 WpHG über den Ausschluss der

Minderheitsaktionäre der CHORUS Clean Energy AG

- ISIN DE000A12UL56 bzw. ISIN DE000A2BPKL6 -

Neubiberg, 24. August 2017 - Die ordentliche Hauptversammlung der CHORUS

Clean Energy AG, Neubiberg, vom 22. Juni 2017 hat die Übertragung der

Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Hauptaktionärin, Capital Stage AG,

Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB

63197, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff.

AktG beschlossen. Der Übertragungsbeschluss ist am 24. August in das

Handelsregister der CHORUS Clean Energy AG beim Amtsgericht München (HRB

213342) eingetragen worden. Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses

in das Handelsregister sind kraft Gesetz alle Aktien der

Minderheitsaktionäre gegen Gewährung der Barabfindung in Höhe von EUR 11,92

je Aktie auf die Hauptaktionärin übergegangen.

Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der

CHORUS Clean Energy AG verbriefen die Aktienurkunden nur noch den Anspruch

der Minderheitsaktionäre auf Barabfindung gegenüber dem Hauptaktionär.

Die Notierungen der Aktien der CHORUS Clean Energy AG werden in Kürze

eingestellt.

Neubiberg, im August 2017

CHORUS Clean Energy AG

Der Vorstand

























24.08.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de