25.08.2017 / 17:00 CET/CEST





Der Spieler Ousmane Dembélé ("Spieler") steht unmittelbar vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") zum FC Barcelona ("FCB").







Hierüber haben beide Clubs heute eine grundsätzliche Einigung erzielt. Der FCB wird dem BVB eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 105,0 Mio. EUR (ein hundert und fünf Millionen Euro) zahlen. Darüber hinaus wurde zusätzlich die Zahlung variabler Transferentschädigungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rd. 40% des Betrags der fixen Transferentschädigung vereinbart.







Die vertragliche Dokumentation der heutigen Einigung soll umgehend erfolgen. Die formale Abwicklung des Transfers steht noch unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Absolvierung der sportmedizinischen Untersuchung des Spielers beim FCB, dem Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung zwischen BVB und dem Spieler, dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages zwischen dem Spieler und dem FCB sowie der ordnungsgemäßen Abwicklung des Transfers gemäß der Bestimmungen des FIFA Transfer Matching Systems (FIFA TMS) bis spätestens zum Ablauf des 31. August 2017 (Ende der FIFA Sommer 2017 Transferperiode).







Dortmund, 25. August 2017







Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA



