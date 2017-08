DGAP-News: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Sonstiges





bmp Holding hat Umfirmierung in SLEEPZ AG erfolgreich abgeschlossen





28.08.2017







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





bmp Holding hat Umfirmierung in SLEEPZ AG erfolgreich abgeschlossen





Berlin, 28.08.2017 - Die von der ordentlichen Hauptversammlung der bmp Holding AG (ISIN DE000A2E3772) am 18. August 2017 beschlossene Umfirmierung in SLEEPZ AG ("SLEEPZ") ist ins Handelsregister eingetragen worden. Damit notiert das Unternehmen künftig an der Börse unter dem Namen SLEEPZ AG.



Mit der Umfirmierung in SLEEPZ AG ist der Umbau der Gesellschaft zu einem Online-Händler mit Fokus auf den Bereich Schlafwelten abgeschlossen. Der neue Claim ,Union für Schlaf- und Wohnkultur" unterstreicht die Positionierung von SLEEPZ mit ihren Tochterunternehmen, der sleepz Home GmbH, der Grafenfels Manufaktur GmbH sowie den Unternehmen der Matratzen Union-Gruppe. Die SLEEPZ AG erwartet für 2017 einen Umsatz von rund 18 Mio. Euro. Damit ist SLEEPZ einer der größten unabhängigen deutschen eCommerce-Anbieter in dem sich dynamisch entwickelnden Online-Markt der Schlafwelten.



Oliver Borrmann, Vorstand von SLEEPZ: "Der Name SLEEPZ hat sich nicht nur bereits als Marke etabliert, sondern zeigt interessierten Investoren, Analysten und Geschäftspartnern, wofür wir stehen Der Name sowie unser neuer Markenauftritt werden uns dabei helfen, unsere Stellung am Markt weiter auszubauen und unser Wachstum voranzutreiben."



Weitere Informationen zur SLEEPZ AG erhalten Sie unter www.sleepz.com sowie auf Facebook.



Kontakt:





Corinna Riewe



Investor Relations



Tel.: +49 30 2030 5567



Mail: cr@sleepz.com



Über SLEEPZ AG:





Die SLEEPZ AGist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte eCommerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de , www.markenschlaf.de , www.schlafnett.de , www.matratzenunion.de , www.schlafhandel.de , www.onletto.de , www.schoene-traeume.de oder www.matratzendiscount.de .





Die Grafenfels Manufaktur GmbH hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.





Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin und Wolfhagen.

























