QSC stärkt Telekommunikationsgeschäft mit eigener Tochter





30.08.2017 / 12:08 CET/CEST





Köln, 30. August 2017. Der Vorstand der QSC AG hat heute beschlossen, das Telekommunikationsgeschäft durch die Ausgliederung in eine Tochtergesellschaft zu stärken, um neue Chancen am Markt besser nutzen zu können. QSC wird dazu den Netzbetrieb, die Netz-Services sowie das gesamte Management der Vor- und Endprodukte für Geschäftskunden und Wiederverkäufer inklusive Kunden- und Partnermanagement, Vertrieb und Marketing zusammenfassen. Die neue Struktur soll insbesondere das Eingehen von Kooperationen und Beteiligungen erleichtern sowie die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle mit Partnern beschleunigen. Die geplante Maßnahme bedarf insbesondere noch der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der nächsten ordentlichen Hauptversammlung.



