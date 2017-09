DGAP-News: Nidda Healthcare Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Personalie





Entscheidung folgt der auf der STADA-Hauptversammlung 2017 geäußerten Bereitschaft des aktuellen Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstands, ihre Ämter als interimistisch berufene Vorstände demnächst niederzulegen



Claudio Albrecht soll vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats von STADA zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Mark Keatley zum neuen Finanzvorstand ernannt werden



Neues Management-Team mit langjähriger Erfahrung bei der Umsetzung von Wachstumsstrategien für bedeutende Generika-Unternehmen



Frankfurt / München, 1. September 2017 - Bain Capital und Cinven beabsichtigen, Claudio Albrecht als künftigen Vorstandsvorsitzenden und Mark Keatley als neuen Finanzvorstand der STADA Arzneimittel AG zu nominieren. Zuvor hatten der amtierende Vorstandsvorsitzende Engelbert Coster Tjeenk Willink und Finanzvorstand Dr. Bernhard Düttmann auf der Hauptversammlung von STADA ihre Bereitschaft geäußert, nach der erfolgreichen Übernahme von STADA durch Bain Capital und Cinven auch vor Ablauf ihrer Verträge von ihren Ämtern zurückzutreten. Über die Berufungen der beiden neuen Vorstände Claudio Albrecht und Mark Keatley wird nach geltender Corporate Governance der Aufsichtsrat von STADA entscheiden, sobald seine neuen Mitglieder gerichtlich bestellt wurden.

Bain Capital und Cinven danken Herrn Tjeenk Willink und Herrn Dr. Düttmann für ihren großen Beitrag und für ihre ausgezeichnete Führung des Unternehmens in den vergangenen Monaten. Im Interesse aller Stakeholder von STADA werden die beiden Mehrheitsaktionäre mit dem teilweise neu zusammengesetzten Aufsichtsrat des Unternehmens daran arbeiten, einen zügigen Übergang zum neuen Vorstand sicherzustellen und dabei Kontinuität zu gewährleisten. Dr. Barthold Piening, Vorstand Produktion & Entwicklung von STADA, wird dem Vorstand weiter angehören.

Claudio Albrecht und Mark Keatley verfügen beide über langjährige Erfahrung in der internationalen Generika-Branche. Dort haben sie erfolgreiche Wachstumsstrategien bei bedeutenden Unternehmen umgesetzt. Claudio Albrecht war CEO und Chairman des Generika-Herstellers Actavis Group bis zum Verkauf des Unternehmens an Watson im Jahr 2012. Actavis steigerte unter seiner Führung den Umsatz auf mehr als EUR 2 Mrd. und trieb die internationale Expansion deutlich voran. Zuvor war er CEO der Ratiopharm Gruppe. Claudio Albrecht startete seine Karriere in der Generika-Sparte von Sandoz.

Mark Keatley war bis zur Veräußerung des Unternehmens 2012 Finanzvorstand von Actavis. Er verfügt ebenfalls über umfangreiche Erfahrung im Management von Wachstumsstrategien und Transformationsprogrammen sowohl in der Generika-Branche als auch in anderen Industrien. Vor seinem Eintritt bei Actavis war er Finanzvorstand von Famar, einem europäischen Auftragsfertiger für die Healthcare-Industrie. Er war zudem in den Bereichen medizinische Diagnostik, Investmentbanking und Private Equity beschäftigt.

Zuletzt waren Claudio Albrecht und Mark Keatley bei Albrecht, Prock & Partners tätig, einer internationalen Strategieberatung mit einem Schwerpunkt auf der Pharma- und Gesundheitsbranche. Dort haben sie in den vergangenen Jahren bei einer Vielzahl großer Projekte im Generika- und Gesundheitssektor beraten. Dazu zählt auch die Begleitung von Bain Capital und Cinven in der Due Diligence vor dem erfolgreichen Übernahmeangebot für STADA.

Michael Siefke, Managing Director bei Bain Capital, und Bruno Schick, Partner bei Cinven, sagten: "Wir freuen uns sehr, dass wir Claudio Albrecht als künftigen Vorstandsvorsitzenden und Mark Keatley als neuen Finanzvorstand von STADA gewinnen konnten. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung bei der Umsetzung internationaler Wachstums- und Transformationsstrategien in der Generika-Branche verfügen sie über beste Voraussetzungen, um STADA in die nächste Phase des Wachstums zu führen. Ursprünglich war vorgesehen, dass Claudio Albrecht neben Vertretern der Mehrheitsaktionäre in den Aufsichtsrat der Gesellschaft einzieht. Wir haben ihn nun gebeten, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats als Vorstandsvorsitzender den Übergangsprozess zu einem privat gehaltenen Unternehmen zu führen. Es freut uns sehr, dass Herr Albrecht diese Position übernimmt. Wir gehen davon aus, dass er zu gegebener Zeit in eine nicht-geschäftsführende Funktion im STADA-Konzern wechseln wird, nachdem ein Vorstandsvorsitzender gewonnen wurde, der STADA langfristig führen wird. Wir bedanken uns zudem bei Engelbert Coster Tjeenk Willink und Dr. Bernhard Düttmann für ihre hervorragende Arbeit für das Unternehmen und ihre Bereitschaft, einen nicht einfachen Prozess hin zu einer stabilen Eigentümerstruktur und einer vielversprechenden Zukunft für das Unternehmen zu führen."





