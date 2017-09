DGAP-Ad-hoc: TRIPLAN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung





Bad Soden, 1. September 2017: Die TRIPLAN AG (ISIN: DE 0007499303 / Freiverkehr / Basic Board) schloss das erste Halbjahr 2017 mit einem Gruppenumsatz von 26.914 TEUR (Vorjahr: 21.149 TEUR) ab. Im Vergleich zur Vorperiode konnte das EBIT der TRIPLAN Gruppe mit 482 TEUR (Vorjahr: -536 TEUR) gesteigert werden. Bereinigt um Sondereffekte stieg das EBIT der Gruppe von 48 TEUR im Vorjahr (Sondereffekt in Höhe von 584 TEUR durch die Insolvenz der KRESTA Gruppe) auf 482 TEUR. Der Jahresüberschuss der Gruppe stieg von -664 TEUR im Vorjahr um 1.115 TEUR auf 451 TEUR. Es ergab sich ein Gewinn pro Aktie von 0,05 EUR (Vorjahr: - 0,07 EUR). Das Eigenkapital der TRIPLAN stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 650 TEUR auf 14.283 TEUR (Vorjahr: 13.633 TEUR) an. Die Eigenkapitalquote blieb aufgrund der Erhöhung der Bilanzsumme mit 59,3 % annähernd unverändert.







Während die Entwicklung gegenüber dem Vergleichszeitraum positiv ist, wurde das geplante Ziel für das erste Halbjahr 2017 nicht erreicht. Für das 2. Halbjahr rechnet das Management mit einer stabilen Geschäftsentwicklung. Trotzdem wird die Gesellschaft die negativen Ergebniseinflüsse des ersten Halbjahres nicht aufholen können und rechnet zudem mit Sonderbelastungen des EBITs durch u.a. Umstrukturierungsmaßnahmen in Höhe von bis zu 300 TEUR.







Das Management der TRIPLAN AG geht von einem leicht erhöhten Gesamtumsatz in Höhe von 48 - 50 Mio. EUR aus. Trotz der Steigerung des Umsatzes wird das EBIT im Engineering-Bereich durch Anlaufkosten für den Ausbau des Geschäftes und durch die höhere Wettbewerbsintensität im Engineering belastet. Die revidierte EBIT-Marge liegt bei 4 % - 4,5 % vor Sondereffekten.







Der Halbjahresbericht steht im Internet unter www.triplan.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.











