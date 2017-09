DGAP-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung





Merck KGaA: Merck KGaA bereitet strategische Optionen für Consumer-Health-Geschäft vor





05.09.2017 / 09:00 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Ad-hoc-Meldung

Ihr Ansprechpartner

Dr. Thomas Möller 06151 72-62445







5. September 2017



Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung



Merck KGaA / Schlagwort(e): Merck KGaA bereitet strategische Optionen für Consumer-Health-Geschäft vor





Darmstadt, 5. September 2017. Die Merck KGaA bereitet derzeit strategische Optionen für ihr Consumer-Health-Geschäft, einschließlich einer möglichen vollständigen oder teilweisen Veräußerung sowie strategischer Partnerschaften, vor. Die Merck KGaA ist davon überzeugt, dass hierdurch die gezielte Weiterentwicklung des Consumer-Health-Geschäfts unterstützt wird.



Die Umsetzung etwaiger Maßnahmen und deren konkrete Ausgestaltung stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Prüfung und Entscheidung durch die Geschäftsleitung sowie der weiteren zuständigen Gremien.



Dr. Thomas Möller, Leiter Externe Kommunikation



Merck KGaA



Frankfurter Straße 250



64293 Darmstadt



Deutschland



Tel.: +49 6151 72 - 3321



Fax: +49 6151 72 - 913321



E-Mail: investor.relations@merckgroup.com



Internet: www.merck.de



ISIN: DE0006599905



WKN: 659990



Indizes: DAX



Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX; London, SIX









Kontakt:



Dr. Thomas Möller, Head of External Communications Kontakt:Dr. Thomas Möller, Head of External Communications













05.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de