DGAP-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International vollzieht Kauf von Sperlari in Italien





05.09.2017 / 14:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Katjes International vollzieht Kauf von Sperlari in Italien



Emmerich, 5. September 2017 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat heute die am 6. Juli angekündigte Übernahme des gesamten Markengeschäftes der Cloetta Italia S.r.l vollzogen und ist somit 100-prozentiger Eigentümer des Unternehmens. Mit der heute erfolgten Übernahme wurde das Unternehmen in Sperlari S.r.l. umfirmiert und kehrt damit zu seinem Namensursprung zurück.



In 1836 von Enea Sperlari gegründet, ist das Unternehmen heute der zweitgrößte Player auf dem italienischen Markt für Zuckerwaren und Marktführer im Segment für Bonbons, Lakritz, Süßstoffe und saisonale Produkte. Zu den bekanntesten Marken zählen Sperlari (Fruchtgummi, Bonbons, italienisches Nougat "Torrone"), Saila (Lakritz), Dietorelle (zuckerfreie Produkte) sowie Dietor (Süßstoff). Sperlari beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und ist mit einem Nettoumsatz von rund EUR 100 Mio. profitabel.



Wie alle Beteiligungen der Katjes International bleibt auch Sperlari rechtlich und organisatorisch selbständig und wird mit seinen vier Produktionswerken vom lokalen Management geführt.



###



Weitere Information können der Pressemeldung vom 6. Juli entnommen werden: http://bit.ly/KI_Cloetta





ÜBER KATJES INTERNATIONAL



Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des westeuropäischen Zuckerwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören sechs Gesellschaften: Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann, Festivaldi in den Niederlanden sowie Sperlari in Italien. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de







KONTAKT



Katjes International GmbH & Co. KG



Tel.: +49 (0) 2822/601-700



Fax: +49 (0) 2822/601-125



E-Mail: kontakt@katjes-international.de



Website: www.katjes-international.de

























05.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de