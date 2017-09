DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis





VAPIANO verzeichnet starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in H1 2017





06.09.2017 / 07:30







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





VAPIANO verzeichnet starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in H1 2017​



Konzernumsatz in H1 2017 um 41 % auf 153,6 Mio. EUR gesteigert



Alle Segmente tragen zu starkem flächenbereinigten Wachstum von 5,8% bei



Deutlich überproportionaler Anstieg des bereinigten EBITDA um 52,5 % auf 15,9 Mio. EUR



Internationale Präsenz auf 186 Restaurants ausgeweitet



Zügiger Ausbau des Take-Away und Home Delivery Geschäfts auf 51 Restaurants (27% aller Restaurants)



​Prognose für das Geschäftsjahr 2017 konkretisiert

Bonn, 6. September 2017 - Die VAPIANO SE, Pionier im italienischen Fast Casual Dining-Segment mit breiter internationaler Präsenz, hat heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2017 bekanntgegeben. Der Konzernumsatz (Corporate und konsolidierte Joint Venture Restaurants) wuchs im ersten Halbjahr um 41% auf 153,6 Mio. EUR (H1 2016: 109,0 Mio. EUR). Auf vergleichbarer Fläche stieg der Umsatz um 5,8%. Das ist das höchste Flächenwachstum im Konzern seit fünf Jahren. Alle drei regionalen Segmente (Deutschland, Europa und Rest of World) entwickelten sich auf vergleichbarer Fläche positiv. Deutlich überproportional stieg das bereinigte EBITDA um 52,5% auf 15,9 Mio. EUR (H1 2016: 10,4 Mio. EUR). Dazu trugen sowohl der zügig wachsende Anteil des digitalen Geschäfts als auch operative Exzellenzmaßnahmen bei.



Jochen Halfmann, CEO der VAPIANO SE, sagte: "VAPIANO liefert, was wir unseren Gästen, Investoren und Partnern versprochen haben: starkes Wachstum und kontinuierliche Innovationen. Unsere positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2017 untermauert unsere Ambition, unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter umzusetzen und dabei die Profitabilität unseres Unternehmens nachhaltig zu steigern. Durch unseren Börsengang am 27. Juni 2017 haben wir an Finanzstärke gewonnen. Wir werden diese nutzen, um unser Wachstum voranzutreiben und in die weitere Digitalisierung unseres Geschäfts und Innovationen unserer Guest-Journeys zu investieren."



Im zweiten Quartal erhöhte sich der Konzernumsatz um 42% auf 78,2 Mio. EUR (Q2 2016: 55,0 Mio. EUR). Auf vergleichbarer Fläche stieg der Umsatz um 6,3%. Alle drei Segmente legten in Q2 - wie auch in Q1 2017 - flächenbereinigt deutlich zu. VAPIANO konnte das bereinigte EBITDA auch im zweiten Quartal überproportional um 49,6% auf 8,9 Mio. EUR steigern.



Bis Ende Juni 2016 baute VAPIANO seine internationale Präsenz durch acht Neueröffnungen - primär in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden - auf 186 Restaurants aus. Nach dem 30. Juni 2017 hat VAPIANO bereits vier weitere Restaurants eröffnet, womit sich die Gesamtzahl der Restaurants auf aktuell 190 erhöht hat. Weiterhin baute das Unternehmen sein Take-Away und Home Delivery Angebot konsequent aus und hat bis Ende Juni 2017 bereits 51 Restaurants mit speziellen Take-Away-Countern ausgestattet (entspricht 27% aller Restaurants).



Auch die Entwicklung und Nutzung der VAPIANO Order-Website und der VAPIANO People App sind Ausdruck dieser zusätzlichen Wachstumsdynamik. Mit der VAPIANO People App können Gäste Take-Away oder Home Delivery ordern, im Restaurant Dolci und Getränke von der Bar bestellen, Loyalty-Punkte sammeln und mit ihrem mobilen Endgerät bezahlen. Zum Stichtag 30. Juni 2017 nutzten rund 140.000 Gäste die VAPIANO People App.



"Unsere fokussierte Strategieumsetzung, unser Multichannel-Ansatz sowie unsere zahlreichen Innovationen werden in VAPIANOs weiterer Entwicklung eine zunehmend wichtige Rolle spielen", sagte Jochen Halfmann. "Wir liegen auf Kurs, bis Ende 2020 weltweit rund 330 Restaurants zu betreiben."







VAPIANO konkretisiert Prognose für das Geschäftsjahr





Nach den erfolgreichen ersten sechs Monaten 2017 blickt VAPIANO zuversichtlich auf das zweite Halbjahr 2017. Der Vorstand konkretisiert seine Prognose und plant, 2017 zwischen 25 und 30 neue Restaurants mit Fokus auf Deutschland, Österreich, die Niederlande, Großbritannien, Schweden und Frankreich zu eröffnen. Der Konzernumsatz soll 2017 auf 315 bis 335 Mio. EUR steigen, was ein Plus von 24% bis 33% im Vergleich zu 2016 bedeutet. Flächenbereinigt plant das Unternehmen zwischen 3% und 5% zuzulegen. Die Profitabilität, gemessen am bereinigten EBITDA, soll auf 38 Mio. EUR bis 40 Mio. EUR vor Berücksichtigung von Restaurant-Eröffnungskosten steigen. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg von 31% bis 38%.



Der Halbjahresbericht von VAPIANO sowie die Präsentation für Analysten und Investoren sind auf den Investor-Relations-Seiten unter dem Reiter "Berichte & Präsentationen" verfügbar



(http://ir.vapiano.com).



VAPIANO wird die Ergebnisse für das dritte Quartal 2017 am 21. November 2017 vorlegen.







VAPIANO SE - Kennzahlen (in Mio. EUR)





Q2 2017

Q2 2016

Veränderung

H1 2017

H1 2016

Veränderung

Systemumsatz



(Corporate, Joint Venture und Franchise Restaurants)





122,7

110,8

10,7%

241,8

220,8

9,5%

Konzernumsatz



(Corporate und konsolidierte Joint Venture Restaurants)





78,2

55,0

42,2%

153,6

109,0

40,9%

Like-for-Like sales





6,3%

(3,6%)



5,8%

(2,6%)



Durchschnittsbon pro Gast (EUR)





12,3

11,5

7,0%

12,1

11,4

6,1%

Bereinigtes EBITDA





8,9

6,0

49,6%

15,9

10,4

52,5%

Bereinigte EBITDA-Marge





11,4%

10,8%

0,6pp

10,3%

9,6%

0,7pp

Berichtetes EBITDA





3,0

5,4

(44,9%)

6,5

8,6

(23,5%)

Berichtete EBITDA-Marge





3,8%

9,8%

(6,0pp)

4,3%

7,8%

(3,5pp)

Cashflow aus operativer Tätigkeit





(1,2)

4,0

(130,0%)

3,2

7,0

(53,9%)

Cashflow aus Investitionstätigkeit





(19,0)

(6,2)

306,5%

(35,9)

(12,0)

199,3%

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

104,6

1,4

-

115,6

5,7

-























30.06.2017

31.12.2016

Veränderung

Eigenkapital











151,1

81,2

86,1%

Eigenkapitalquote











38,1%

27,4%

10,7pp

Nettofinanzverschuldung







74,5

131,4

(43,3%)























30.06.2017

30.06.2016

Veränderung

Anzahl Restaurants











186

171

+15*

Mitarbeiter (Köpfe)







5.869

5.493

6,8%

* Netto-Veränderung (inkl. Schließung von 2 Restaurants)





Über Vapiano



Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining" und ermöglicht Gästen somit einen hohen Grad an Selbstbestimmung. Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura. Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la minute" zubereitet. Dieses Konzept sowie das kosmopolitische Ambiente machen das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt zum 30. Juni 2017 186 Restaurants in 31 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf www.vapiano.com.







Investor Relations Kontakt:



Dr. Andrea Rolvering



Mobil: +49 151 5445 9750



Telefon: +49 228 85467 105



E-Mail: a.rolvering@vapiano.eu



Medienkontakt:



Knut Engelmann



Mobil: +49 174 234 2808



Telefon: +49 69 5060 37570



E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com





























06.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de