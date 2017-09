DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission





Wiesbaden, 6. September 2017 - Die Aareal Bank hat heute einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 625 Mio. US-$ erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe im Benchmark-Format ist mit einem Kupon von 1,875 % ausgestattet und am 15.09.2020 endfällig. Der Ausgabekurs lag bei 99,666 %. Damit beträgt die Rendite des Pfandbriefs 1,991 %. Dies entspricht einem Aufschlag von 38 Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs im



US-$ Swapmarkt.



Aufgrund des großen Interesses von nationalen und internationalen Investoren an der Emission lag das Orderbuch bei über 1 Mrd. US-$. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC und Landesbank Baden-Württemberg.



"Mit dieser Benchmark-Transaktion stärken wir die Fremdwährungs-Refinanzierungsbasis für unser Kreditgeschäft", sagt Thomas Ortmanns, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank AG. "Gleichzeitig erweitern wir damit unsere Investorenbasis, denn insbesondere internationale Investoren zeigten ein hohes Interesse."



Die hohe Qualität der Hypothekenpfandbriefe der Aareal Bank wird durch die Höchstnoten von FitchRatings und Moody"s bestätigt.





Aareal Bank Gruppe



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.





jorge.person@aareal-bank.com Kontakt:Aareal Bank AGCorporate CommunicationsSven KorndörfferTel.: +49 611 348 2306sven.korndoerffer@aareal-bank.comChristian FeldbrüggeTel.: +49 611 348 2280christian.feldbruegge@aareal-bank.comJorge PersonTel.: +49 611 348 3217























