The Battery Show North America, 12. - 14. September 2017, Novi/Detroit



LION Smart GmbH und die LION E-Mobility AG North America Inc. sind gemeinsam mit Analog Devices / Linear Technology Corporation auf der Messe "The Battery Show North America" in Novi/Detroit, Michigan vom 12. - 14. September 2017 vertreten.



Die "Battery Show" ist eine der führenden Messen für Neuheiten im Bereich innovativer Batterietechnologien. Die Messe umfasst branchenspezifische Ausstellungen, Konferenzen und Diskussionsrunden und ist somit die zentrale Plattform hinsichtlich Lösungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge, erneuerbarer Energien, und weiterer batteriespezifischer Applikationen.



Auf der "Battery Show" präsentieren LION E-Mobility und LION Smart (Stand 901) ihre Produktpalette, unter anderem ihr kabelloses BMS, welches in einer BMW i3 Konzeptstudie eingebaut wurde. Die Messe bietet dem Unternehmen eine ideale Plattform um neue Kontakte zu knüpfen, den Kundenstamm zu erweitern und das Batteriemanagementsystem zu präsentieren.



Besuchen Sie uns am Stand 901.



Weitere Informationen zur Messe: http://www.thebatteryshow.com/







Automotive Battery Management Systems, 26. - 28. September 2017, Mainz



LION Smart nimmt an der 4. "Automotive Battery Management Systems" Konferenz am 26. - 28. September 2017 im Hotel Hilton in Mainz teil.



Auf der Konferenz "Automotive Battery Management Systems" werden die neuesten Innovationen bei Batteriemanagementsystemen, zukünftigen BMS Konzepten, der Netzintegration von Li-Ionen Batterien und deren Sicherheitsaspekte, uvm. thematisiert.



Daniel Quinger wird als Referent für Batteriemanagementsysteme auftreten. Die Thematik lautet: "Wireless battery management system". Zudem wird das weltweit erste kabellose Batteriemanagementsystem in einer BMW i3 Konzeptstudie auf der Konferenz ausgestellt. Das von LION Smart entwickelte kabellose BMS Konzeptfahrzeug verbindet Linear"s hochakkurate Batteriepacksensoren mit ihren SmartMesh Netzwerkprodukten und LION Smart"s High End BMS in einem BMW i3.



Interessenten können sich unter https://battery-management-systems.iqpc.de/ informieren und ggf. anmelden.





Email: ir@lionemobility.de



http://www.lionemobility.de







LION E-Mobility AG



Lindenstrasse 16



6340 Baar



Schweiz



























