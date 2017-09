DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Umsatzentwicklung





DEMIRE: Erfolgreicher Verkauf einer Büroimmobilie aus Fondsbeteiligung der Fair Value REIT - weitere Optimierung der Konzernstruktur

Wesentliche Beteiligung Fair Value REIT-AG veräußert Büroimmobilie des Tochterunternehmens IC Fonds & Co. Büropark Teltow KG (IC 07)



Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. Euro, rund 24 % über dem



zum 30. Juni 2017 festgestellten Verkehrswert

Weitere Vereinfachung der DEMIRE-Konzernstruktur: Liquidation nach Abschluss des Immobilienverkaufs führt zu ersten Einsparungen von Verwaltungskosten





Langen, 08. September 2017 - Die wesentliche Beteiligung Fair Value REIT-AG, an der die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) derzeit 77,7% der Stimmrechte hält, hat gestern die Veräußerung einer Büroimmobilie des Tochterunternehmens IC Fonds & Co. Büropark Teltow KG (IC 07) in Teltow, Brandenburg bekanntgegeben. Die Fair Value REIT-AG ist mit 78,16 % an der IC Fonds & Co. Büropark Teltow KG (IC 07) beteiligt. Die Beteiligungshöhe war in den vergangenen Jahren durch ein öffentliches Angebot sowie durch attraktive Zukäufe auf dem Zweitmarkt sukzessive erhöht worden.

Die Erwerberin der südlich von Berlin gelegenen Immobilie ist ein Family Office aus Berlin. Der Verkaufserlös der unbelasteten Immobilie liegt mit insgesamt 11,5 Mio. Euro um rund 2,25 Mio. Euro bzw. rund 24 % über dem zum 30. Juni 2017 festgestellten Verkehrswert. Das Objekt in Teltow war die einzige Immobilie des Tochterunternehmens IC 07. Nach Abwicklung des Kaufvertrages erfolgt die Auflösung der Tochtergesellschaft. Neben der Liquidation des Fonds IC 07 ist zudem nach der Übernahme von zwei Objekten in den Direktbesitz und den bereits vollzogenen Verkauf eines vollvermieteten Fachmarktzentrums in Krefeld zum Verkehrswert, ebenfalls die Liquidation des Immobilien-Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG (BBV 06) geplant. Auf Konzernebene der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG werden durch die geplante Liquidation beider Fonds die Verwaltungskosten in Höhe von rund TEUR 400 p.a. perspektivisch sinken. Damit setzt die DEMIRE wie geplant unter ihrem Programm DEMIRE 2.0 sukzessive die weitere Vereinfachung der



DEMIRE-Konzernstruktur und Optimierung ihrer Kostenstruktur um.

Das Programm DEMIRE 2.0 steht für die nächste Wachstumsphase der Gesellschaft. Mit der Umsetzung eines ganzheitlichen Maßnahmenplans - unter anderem zur Reduktion der Finanzierungskosten, Kostenoptimierung und Straffung der Gruppenstruktur - ist ein wesentlicher Eckpunkt der weitere Ausbau des aktuellen Portfolios auf ein Volumen von rund EUR 2 Mrd. Der Fokus des Geschäftsmodells liegt dabei unverändert auf Gewerbeimmobilien-Akquisitionen an deutschen Sekundärstandorten. Zudem soll durch eine permanente Effizienzsteigerung sowie im Zuge des geplanten Wachstums durch Skaleneffekte im Immobilienmanagement die Kostenbasis weiter optimiert werden. Durch eine weitere Optimierung des Finanzierungsmix, insbesondere auch unter konkreter Prüfung von Finanzierungsoptionen, sollen die durchschnittlichen Zinskosten gesenkt und mittelfristig ein Netto-Verschuldungsgrad von rund 50 % erreicht werden. Dabei strebt die DEMIRE neben der Steigerung ihrer Marktkapitalisierung auch die Positionierung ihres Risikoprofils im Bereich des "Investment-Grades" an, um die Finanzierung ihres zukünftigen Wachstums zu günstigen Konditionen langfristig und nachhaltig zu sichern.







Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am



30. Juni 2017 über einen Immobilienbestand mit einem Marktwert von rund EUR 1 Milliarde. Zum Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von EUR 72,0 Millionen für durchschnittlich 4,9 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.