11.09.2017 / 08:31 CET/CEST





Schlagwort: Personalie

Ismaning, 11. September 2017 - Der Aufsichtsrat der Constantin Medien AG hat mit sofortiger Wirkung Dr. Matthias Kirschenhofer, bisher Geschäftsführer der Sport1 Media GmbH, zum Vorstandsmitglied bestellt. Dr. Kirschenhofer übernimmt das Ressort Recht und Finanzen. Der Aufsichtsrat hat die Bestellung zum Vorstandsmitglied von Dr. Peter Braunhofer, der am 7. September 2017 mitgeteilt hatte, dass er von einem mit dem früheren Aufsichtsrat vereinbarten Sonderkündigungsrecht Gebrauch mache und mit Wirkung zum 7. Oktober 2017 aus dem Vorstand ausscheiden werde, mit sofortiger Wirkung widerrufen.



Über die Constantin Medien AG:



