Der Aufsichtsrat der Autobank AG hat soeben seine grundsätzliche Zustimmung erteilt, dass die Autobank AG den Verkaufsprozess für die Abtretung eines Anteil von zumindest 51% an der Leasinggesellschaft der Autobank GmbH (derzeit 100%-Tochter der Autobank AG) in die Wege leitet. Durch den Verkauf soll eine Entkonsolidierung der Leasinggesellschaft der Autobank GmbH aus der Kreditinstitutsgruppe der Autobank AG und somit die Auslösung der Kreditinstitutsgruppe der Autobank AG erreicht werden.





