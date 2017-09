DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Verkauf/Fusionen & Übernahmen





Mutares verkauft Geesinknorba





13.09.2017 / 18:51







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Mutares (ISIN: DE000A0SMSH2) hat die Geesinknorba Gruppe an einen chinesischen Green-Tech-Fonds verkauft.



Geesinknorba ist einer der führenden europäischen Anbieter von technischen Lösungen zur Abfallsammlung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative und qualitativ hochwertige Abfallsammelfahrzeuge und Stationärpressen. Mutares erwarb das Unternehmen im Jahr 2012.



Mutares hat Geesinknorba an den chinesischen Green-Tech-Fonds Firion Investments veräußert. Firion Investments ist bereits in Unternehmen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft investiert. Geesinknorba soll in dem neuen Verbund strategisch weiterentwickelt werden und stark von Synergien profitieren.



Unternehmensprofil der Mutares AG





Die Mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Mutares AG



Soh-Pih Mariette Nikolai



Investor Relations & Corporate Communications



Tel. +49 89 9292776-0



Fax +49 89 9292776-22



ir@mutares.de



www.mutares.de

























13.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de