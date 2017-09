DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht





Die Mutares-Gruppe (ISIN: DE000A0SMSH2) hat heute ihren Bericht für das 1. Halbjahr 2017 veröffentlicht. Das Geschäft war von reger Transaktionstätigkeit und strategischen Entwicklungen geprägt und wurde mit einem signifikanten organischen Umsatzwachstum sowie deutlicher Profitabilitätssteigerung im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen.





Die Umsatzerlöse der Mutares-Gruppe konnten im 1. Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um EUR 117,5 Mio. bzw. 38 Prozent gesteigert werden und belaufen sich nun auf EUR 428,1 Mio. (H1-2016: EUR 310,6 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) der Gruppe ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls signifikant um EUR 11,5 Mio. bzw. 288 Prozent auf insgesamt 15,5 Mio. EUR (H1-2016: EUR 4,0 Mio.) gestiegen.



Im Portfolio haben sich insbesondere die Beteiligungen A+F, Zanders, Elastomer Solutions und Balcke-Dürr im vergangenen Halbjahr durch herausragende operative Fortschritte hervorgetan. Die STS-Gruppe wurde durch eine Add-on-Akquisition der Autoneum-Gruppe in Brasilien strategisch weiterentwickelt. Als Ergänzung im Segment Construction & Infrastructure wurde das Stahlrohrgeschäft der Aperam-Gruppe erworben.



Neben den beiden Akquisitionen wurde im Jahresverlauf durch den Erwerb des Nutzfahrzeugzuliefergeschäfts der Plastic Omnium-Gruppe ein Meilenstein für die Entwicklung von STS gelegt. Auf der Verkaufsseite gelangen im 1. Halbjahr zwei Exits. EUPEC Deutschland und FTW wurden an strategische Investoren veräußert. Im weiteren Jahresverlauf wurden auch Grosbill und Geesinknorba verkauft und somit bereits sieben Transaktionen in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen.





Darüber hinaus hat Mutares ihre strategische Entwicklung mit einer stärker nach Sektoren orientierten Organisationstruktur und weiteren personellen Verstärkungen, vor allem im operativen Bereich, vorangetrieben. Durch diese Maßnahmen wird die Basis für eine optimale Betreuung und Weiterentwickelung unseres wachsenden Portfolios geschaffen.



Unternehmensprofil der Mutares AG





Die Mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.



