Siltronic beschließt Dividendenpolitik



München, Deutschland, 14. September 2017 - An der erfreulichen Geschäftsentwicklung des Siltronic Konzerns und der deutlichen Verbesserung von Ergebnis und Free Cash Flow seit Beginn des Geschäftsjahrs sollen die Aktionäre der Siltronic AG angemessen beteiligt werden.



Der Vorstand hat deshalb heute eine Dividendenpolitik mit dem Ziel beschlossen, künftig etwa 40% des nach IFRS Grundsätzen festgestellten Konzerngewinns, der auf die Anteilseigner entfällt, auszuschütten.



Diese Dividendenpolitik spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung des Vorstands wider und kann zukünftig angepasst werden. Voraussetzung für eine Dividendenzahlung ist das Vorliegen eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns und einer ausreichenden Liquiditätsentwicklung der Siltronic AG. Zudem setzt sie in jedem Jahr entsprechende Gewinnverwendungsvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat voraus, wobei jedes dieser Gremien von der Dividendenpolitik unter den dann bestehenden Umständen abweichen kann. Über die Dividende entscheidet die Hauptversammlung.



Kontakt:



Petra Müller



Head of Investor Relations & Communications



Tel.: +49 (0)89 8564 3133



E-Mail: investor.relations@siltronic.com



Wichtiger Hinweis



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung.



Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungs-kennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2016 der Siltronic AG.















