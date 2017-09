DGAP-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognose





Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Berentzen-Gruppe senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017





14.09.2017 / 19:05 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Berentzen-Gruppe senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017







Haselünne, 14. September 2017



Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Berentzen-Gruppe senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017



Die im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) aktualisiert ihre im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016 getroffenen und zuletzt im Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2017 bestätigten Prognosen zur Entwicklung der Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017. Hintergrund dessen ist insbesondere ein voraussichtlich geringer als zuletzt erwartet ausfallender Ergebnisbeitrag aus dem Segment Alkoholfreie Getränke.



Die Berentzen-Gruppe prognostiziert für das Geschäftsjahr 2017 nunmehr ein Bereinigtes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) von 9,1 bis 10,1 (bislang: 11,2 bis 12,4) Mio. Euro. Das Bereinigte Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) wird sich voraussichtlich auf 16,0 bis 17,7 (bislang: 17,8 bis 19,7) Mio. Euro belaufen. Die Konzernumsatzerlöse werden hingegen unverändert in einer Höhe von 170,4 bis 179,2 Mio. Euro erwartet. Die Prognose für das Segmentergebnis (Deckungsbeitrag nach Marketingetats) im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke wird auf 19,2 bis 21,2 (bislang: 20,7 bis 22,9) Mio. Euro aktualisiert. Die zuletzt im Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2017 angepasste Prognose für das Segmentergebnis im Geschäftsbereich Frischsaftsysteme von 7,3 bis 8,1 Mio. Euro hat unverändert Bestand, wenngleich dieses sich zum Ende des Geschäftsjahres voraussichtlich eher am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite bewegen wird. Die Prognose für das Segmentergebnis (Deckungsbeitrag nach Marketingetats) im Geschäftsbereich Übrige Segmente wird auf 4,7 bis 5,2 (bislang: 5,3 bis 5,8) Mio. Euro aktualisiert. Das Segmentergebnis des Geschäftsbereichs Spirituosen wird bestätigt. Zur Erläuterung dieser Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2016 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Seite 56, verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: http://www.berentzen-gruppe.de/fileadmin/dateien/Investoren/Finanzberichte_Meldungen/Konzern-Jahresfinanzbericht_2016.pdf.



Die Anpassungen resultieren im Wesentlichen aus einer Reihe von einzelnen, jeweils segmentspezifischen Einflussfaktoren.



Im Segment Alkoholfreie Getränke wird nach einem zudem schwachen Sommersaisongeschäft ein gegenüber den bisherigen Annahmen geringerer Rohertrag, insbesondere aus dem Konzessionsgeschäft mit Markengetränken der Sinalco Unternehmensgruppe sowie absatzbezogen aufgrund eines von den bislang zugrunde liegenden Einschätzungen abweichenden Produkt-, Gebinde- und Kundenmixes, erwartet.



Im Geschäftsbereich Frischsaftsysteme hält die bereits seit geraumer Zeit zu verzeichnende Verknappung der Verfügbarkeit von Früchten (Orangen) durch witterungsbedingt schlechte Erntebilanzen und Einschränkungen in der Fruchtqualität unvermindert an. Infolge dessen werden diesbezüglich anhaltend hohe bzw. weiter steigende Einkaufspreise und Kosten zur Versorgungs- und Qualitätssicherung mit entsprechenden Auswirkungen auf den Rohertrag erwartet. Ferner wird nach aktualisierter Einschätzung der Berentzen-Gruppe die geplante Wachstumsrate für den Absatz der Systemkomponente Fruchtpressen (Juicers) voraussichtlich nicht erreicht.



Im Geschäftsbereich der Übrigen Segmente, welches insbesondere das Geschäft mit Markenspirituosen im Ausland umfasst, wird der zu erwartende Ergebnisbeitrag aus den Geschäftsaktivitäten in der Türkei voraussichtlich geringer ausfallen als erwartet, dies auch vor dem Hintergrund einer Neubewertung der dortigen spezifischen Markt- und Branchenbedingungen. Unter anderem deshalb ist die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 im Geschäftsbereich der Übrigen Segmente zu korrigieren.



Der Zwischenbericht Q3/2017 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft wird am 27. Oktober 2017 veröffentlicht.



Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung





Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.



ISIN: DE0005201602



WKN: 520160



Börsenkürzel: BEZ



Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA



Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart



Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon: +49 (0) 5961 502 0

Telefax: +49 (0) 5961 502 268



E-Mail: berentzen@berentzen.de



Internet: www.berentzen-gruppe.de



Kontakt



Jochen Klein



Investor Relations Manager



Telefon: +49 (0) 5961 502 219



Mobil: +49 (0) 151 1562 8102



Telefax: +49 (0) 5961 502 550



E-Mail: jochen.klein@berentzen.de















14.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de