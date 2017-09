DGAP-Ad-hoc: Turbon AG / Schlagwort(e): Personalie





Turbon AG: Wechsel im Vorstandsvorsitz

Der Aufsichtsrat der Turbon AG wird in seiner Sitzung am 25. September 2017 Herrn Holger Brückmann-Turbon in den Vorstand berufen und ihn zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Er reagiert damit auf die wiederholte deutliche Unterschreitung der Planzahlen des Konzerns im laufenden Geschäftsjahr. Zurzeit überprüft Herr Brückmann-Turbon den dem Aufsichtsrat vom derzeitigen Vorstand vorgelegten Halbjahresbericht 2017 sowie die Planzahlen für das Gesamtjahr 2017 und das kommende Geschäftsjahr 2018. Herr Brückmann-Turbon, der über eine Beteiligungsgesellschaft ca. 70 % der Anteile an der Turbon AG hält und der bereits von 1993 bis 2006 dem Vorstand der Turbon AG angehörte, hat dem Aufsichtsrat der Turbon AG zugesagt, das Mandat für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren auszuüben. Der endgültige Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2017 wird am 29. September 2017 veröffentlicht.

Hattingen, 17. September 2017

