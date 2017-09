DGAP-News: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Personalie





Frankfurt am Main - Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) hat Steffen Jentsch (50) verpflichtet. In seiner neuen Rolle wird er die Weiterentwicklung der modularen Bankenplattform des Konzerns forcieren, um sie als Standardplattform der Privat- und Spezialbanken zu etablieren. Jentsch ist seit 1. Juli 2017 Managing Director der FinTech Group AG und Mitglied des siebenköpfigen Executive Committees.







"Wir freuen uns, einen hervorragenden Experten für unser Managementteam gewonnen zu haben. Steffen Jentsch versteht den technologischen Bedarf unserer B2B-Kunden und verfügt gleichzeitig über einen ungewöhnlich langen Track Record für zukunftsfähige IT-Lösungen", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG. "Schon heute hat die FinTech Group eins der modernsten Kernbanksysteme Europas und kann dank der modularen Bankenplattform schneller als andere Lösungen darstellen. Steffen Jentsch wird unser Serviceangebot rund um Geschäfts- und regulatorische Steuerungsprozesse, in enger Abstimmung mit Banken und Verbänden, weiter wesentlich voranbringen. Ziel ist es, der Standardanbieter für Kernbankensysteme bei Privat- und Spezialbanken zu werden."







Vor dem Eintritt in die FinTech Group war Steffen Jentsch als Vorstand der Fiducia & GAD IT AG für Privatbanken und komplexe Großkunden zuständig. Bei der GAD eG gestaltete er zuvor die Weiterentwicklung des Bankverfahrens bank21. Zu seinen weiteren Stationen zählen Führungspositionen bei der Landesbank Hessen-Thüringen, KPMG Consulting und BearingPoint. Steffen Jentsch ist Wirtschaftswissenschaftler mit Abschluss der Universität Zürich.







Über die FinTech Group AG





Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart Bank: Wir bieten innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach.



Unsere Cash-Cow ist der Online Broker flatex, der durch unsere fortschrittliche, hauseigene Technologie Top-Service kostengünstig anbieten kann. Das macht flatex zur einer der am schnellsten wachsenden Trading-Plattformen Europas.



Unsere smarte Technologie lässt sich leicht skalieren - deshalb bieten wir sie auch erfolgreich B2B-Kunden an. Für viele namhafte Institute und sogar die staatliche Infrastruktur erbringen wir vitale Leistungen. Startups und disruptiven Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhelfen wir durch unser White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.



Damit sind wir als Smart Bank in einer Zeit der Bankenkonsolidierung, Niedrigzins und Digitalisierung ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden







