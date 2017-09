Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Mark

Nachname(n):

Frese



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

CECONOMY AG





b) LEI

5299001X9L42HXEBCZ51



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0007257503





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

9,911 EUR





376,62 EUR



9,913 EUR





9129,87 EUR



9,915 EUR





4560,90 EUR



9,917 EUR





17384,50 EUR



9,918 EUR





3203,51 EUR



9,919 EUR





19838,00 EUR



9,921 EUR





14504,50 EUR



9,922 EUR





9941,84 EUR



9,924 EUR





7075,81 EUR



9,926 EUR





14511,81 EUR



9,927 EUR





8030,94 EUR



9,929 EUR





52891,78 EUR



9,93 EUR





3733,68 EUR



9,931 EUR





4568,26 EUR



9,94 EUR





28766,36 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

9,9259 EUR





198518,3800 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-09-20; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



