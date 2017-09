DGAP-Ad-hoc: Decheng Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis





Decheng Technology AG veröffentlicht Ergebnis des ersten Halbjahrs 2017



Köln, 21. September 2017. Die Decheng Technology AG (ISIN: DE000A1YDDM9, WKN: A1YDDM, Ticker Symbol: 333), ein chinesischer Produzent von Polyurethanen und Additiven für die Veredelung von Textilien und Leder, hat heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2017 (1. Januar bis 30. Juni) veröffentlicht.



Im 1. Halbjahr 2017 betrug der Konzernumsatz EUR 44,3 Mio. Verglichen mit den Umsatzerlösen im ersten Halbjahr 2016 in Höhe von EUR 38,6 Mio. entspricht dies einem Anstieg von 14,61 %. Das Bruttoergebnis betrug im ersten Halbjahr 2017 EUR 15,3 Mio. und ist im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,89 % zurückgegangen. Dieser Rückgang ist auf höhere Rohstoffkosten zurückzuführen. Das Ergebnis nach Ertragsteuern belief sich auf EUR 10,1 Mio., was einem Rückgang von 6,44 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht. Damit betrug das unverwässerte Ergebnis je Aktie im ersten Halbjahr 2017 EUR 0,33 gegenüber EUR 0,35 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das Gesamtergebnis (nach unrealisierten Verlusten aus der Währungsrechnung) stieg von EUR 7,0 Mio. im ersten Halbjahr 2016 um 12,03 % auf EUR 7,8 Mio. im ersten Halbjahr 2017.



Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag des ersten Halbjahres 2017 (30. Juni 2017) EUR 61,8 Mio. Gegenüber dem 31. Dezember 2016 stieg diese von EUR 52,8 Mio. um EUR 8,9 Mio. Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen zum 30. Juni 2017 von EUR 50,5 Mio. um EUR 9,2 Mio. auf EUR 59,7 Mio. Die darin aufgeführten liquiden Mittel erhöhten sich von EUR 39,9 Mio. um EUR 7,6 Mio. auf EUR 47,4 Mio. Das Eigenkapital erhöhte sich von EUR 39,1 Mio. um EUR 7,8 Mio. auf EUR 46,9 Mio. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen von EUR 13,7 Mio. um EUR 1,2 Mio. auf EUR 14,8 Mio.



Der Halbjahresbericht der Decheng Technology AG wird am 29. September 2017 auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.dechengtechnology.com im Bereich Investor Relations veröffentlicht.









Kontakt:



VPC Group



Niederlassung Frankfurt



Bleichstraße 64-66



60313 Frankfurt am Main



Tel. +49 69 175371963



