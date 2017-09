DGAP-Ad-hoc: ALNO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Rechtssache





ALNO AG, Pfullendorf





Der High Court of Justice, Companies Court, (London, Vereinigtes Königreich), hat heute nach Ablauf einer 10-tägigen Frist dem Antrag der ALNO (United Kingdom) Limited auf Bestellung eines Verwalters über das Vermögen der ALNO (United Kingdom) Limited endgültig stattgegeben. Gareth Harris und Keith Mars





Internet www.alno-ag.de Der High Court of Justice, Companies Court, (London, Vereinigtes Königreich), hat heute nach Ablauf einer 10-tägigen Frist dem Antrag der ALNO (United Kingdom) Limited auf Bestellung eines Verwalters über das Vermögen der ALNO (United Kingdom) Limited endgültig stattgegeben. Gareth Harris und Keith Mars hall von RSM Restructuring Advisory LLP wurden zum Verwalterbestellt. Bis zuletzt geführte Verkaufsverhandlungen mit potentiellen Kaufinteressenten über die Veräußerung des Unternehmens blieben ohne einen Abschluss, so dass das Gericht die Bestellung des Verwalters bestätigt hat.Kontakt:Markus GögeleLeiter Unternehmenskommunikation& Investor RelationsALNO AGHeiligenberger Str. 4788630 PfullendorfTelefon +49-7552-21-3316Mobil +49-174-3026054Telefax +49-7552-21-773316E-Mail markus.goegele@alno.deInternet www.alno-ag.de













