Corporate News



der Schaltbau Holding AG, München



WKN 717030 - ISIN DE0007170300



Aufsichtsrat des Schaltbau Konzerns wieder vollständig besetzt



Dr. Albrecht Köhler bringt umfangreiche Branchenerfahrung ein



Konzernbetriebsratsvorsitzender Herbert Treutinger mit Schaltbau Organisation und Prozessen vertraut



Aufsichtsrat nunmehr wieder satzungsgemäß mit sechs Mitgliedern besetzt



Vorsitz (Dr. Ralph Heck) und stellv. Vorsitz (Helmut Meyer) bleiben unverändert



München (Deutschland), 22. September 2017. Die Schaltbau Holding AG, ein international führender Anbieter von zukunftsweisender Verkehrstechnik, hat ihren Aufsichtsrat durch richterlichen Beschluss vom 13. September 2017 auf die satzungsgemäße Stärke von sechs Mitgliedern (davon zwei Arbeitnehmervertreter) erweitert, nachdem auf Grund von Rücktritten dem Gremium seit Juni 2017 lediglich vier Mitglieder angehört hatten.



Die Anteilseignerseite wird mit Herrn Dr. Albrecht Köhler um einen ausgewiesenen Branchenexperten verstärkt. Herr Dr. Köhler war von 2000-2014 als operatives Geschäftsführungsmitglied bei der Knorr Bremse AG tätig und dort insbesondere für "Mass Transit" (öffentlicher Personenverkehr) verantwortlich. Darüber hinaus konnte er über verschiedene Führungspositionen umfangreiche Erfahrungen im Automobilsektor sammeln, der für den Schaltbau Konzern zunehmend an Bedeutung gewinnt.



Zur Verstärkung der Arbeitnehmerseite bestellte der zuständige Richter den Konzernbetriebsratsvorsitzenden Herbert Treutinger. Er ist seit 1990 im Konzernunternehmen Schaltbau GmbH beschäftigt und nimmt seit 1994 die Verantwortung als Betriebsratsvorsitzender im Werk Velden wahr.



Dem Aufsichtsrat sitzt unverändert Herr Dr. Ralph Heck (Stellvertreter: Herr Helmut Meyer) vor.













Kontakt:



Christian Schunck



Head of Investor Relations & Corporate Communications



Schaltbau Holding AG



Hollerithstraße 5



81829 München



Germany



T +49 89 93005 209



