EQS Group AG erwirbt Beteiligung an Issuer Direct





27.09.2017 / 08:00







Strategischer Anteilserwerb zur Stärkung des News-Geschäfts in den USA







München - 27.09.2017



Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat knapp 10 Prozent an der Issuer Direct Corporation, USA erworben und untermauert damit ihre langfristige Kooperation mit dem Eigentümer des viertgrößten US-Nachrichtenservice Accesswire.





Issuer Direct (IDSR) wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mit über 2000 Kunden ein führender Kommunikations- und Compliance-Anbieter mit Fokus auf börsennotierte Unternehmen in den USA und UK. Das Produktportfolio beinhaltet cloudbasierte Softwarelösungen zur Erfüllung von Publizitätspflichten und Compliance-Vorschriften sowie weitere Services für Investor Relations. Mit dem Newsservice Accesswire besteht seit dem Markteintritt der EQS Group in den nordamerikanischen Markt ein Kooperationsvertrag zur Verbreitung von Unternehmensmitteilungen.



Die EQS Group AG hat 291.916 Aktien an der Issuer Direct Corporation erworben und hält nun 9,88 Prozent der ausstehenden Aktien. Die Beteiligung dient der Unterlegung einer langfristigen Zusammenarbeit. Eine weitere Aufstockung des Anteils ist derzeit nicht geplant. Der Kaufpreis belief sich auf 3,64 Millionen Dollar und erfolgte zu Marktpreisen über die Börse. Issuer Direct ist an der New York Stock Exchange gelistet und beschäftigt rund 65 Mitarbeiter.



Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Mit der strategischen Beteiligung an der Issuer Direct Corporation verfolgen wir das Ziel, unsere bestehende Partnerschaft mit dem News-Dienstleister Accesswire zu festigen und eine solide Basis für den Ausbau unseres US-Geschäfts zu schaffen."



Die Issuer Direct Corporation erzielte im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von rund 12 Millionen Dollar. Das EBITDA lag bei 3,1 Millionen Dollar. Accesswire zählt 1.200 Kunden und soll in den nächsten zwei Jahren auf 2.500 Kunden wachsen. Der Hauptsitz von IDSR befindet sich in Morrisville, North Carolina.



Über die EQS Group



Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations, Corporate Communications und Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen, Meldepflichten und Richtlinien sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und Stakeholder weltweit zu erreichen.



Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-, Communications- und Compliance-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten globalen Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit über 350 Mitarbeiter.



