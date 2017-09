DGAP-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme





DEUTZ AG erwirbt Torqeedo GmbH





27.09.2017 / 18:10 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







DEUTZ AG erwirbt Torqeedo GmbH



Köln/Gilching, 27. September 2017. Die DEUTZ AG hat heute einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an der im Raum München ansässigen Torqeedo GmbH geschlossen. Der Vollzug der Transaktion soll mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 erfolgen.



Im Rahmen der E-DEUTZ Strategie wird die DEUTZ AG zukünftig auch hybride und vollelektrische Systemlösungen für Off-Highway Anwendungen entwickeln und herstellen. Die Akquisition der Torqeedo GmbH bildet den Nukleus der E-DEUTZ Strategie und wird die Entwicklung und Markteinführung von hybriden und elektrischen Antrieben in den heutigen Kernmärkten von DEUTZ beschleunigen. Die E-DEUTZ Strategie und die Transaktion ergänzen die innovativen Antriebstechnologien der DEUTZ AG.



Zur Umsetzung der E-DEUTZ Strategie plant die DEUTZ AG anfänglich rund 100 Mio EUR zu investieren, wovon der größere Teil durch die Akquisition von Torqeedo mit ihrer hohen Kompetenz in Elektroantrieben und Systemintegration gebunden wird. Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt aus verfügbaren liquiden Mitteln. DEUTZ wird Torqeedo, die ihr stark wachsendes Elektromotoren-Geschäft unter der etablierten Marke weiterführen wird, ab dem 1. Oktober 2017 konsolidieren.





Kontakt:



Christian Krupp



Leiter Finanzen, Investor & Public Relations



Tel.: +49 (0)221 822-5400



Fax: +49 (0)221 822-15-5401



E-Mail: krupp.c@deutz.com

Kontakt:Christian KruppLeiter Finanzen, Investor & Public RelationsTel.: +49 (0)221 822-5400Fax: +49 (0)221 822-15-5401E-Mail: krupp.c@deutz.com













27.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de