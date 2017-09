DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme





Hamburg, Donnerstag, 28. September 2017



Hapag-Lloyd beschließt Kapitalerhöhung nach Zusammenschluss mit UASC



Kapitalerhöhung bereits beim Zusammenschluss von Hapag-Lloyd und UASC angekündigt / Erlöse werden hauptsächlich zur Schuldentilgung eingesetzt / Bezugspreis der Aktie liegt bei EUR 30,00



Die Hapag-Lloyd AG führt nun die beim Zusammenschluss von Hapag-Lloyd und UASC vereinbarte Kapitalerhöhung durch. Der erwartete Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 352 Mio. (circa USD 414 Mio.).



Der offizielle Zusammenschluss beider Unternehmen erfolgte am 24. Mai 2017. Auf der Hauptversammlung am 29. Mai 2017 hatten die Aktionäre einem neuen genehmigten Kapital für eine Kapitalerhöhung zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durch die Hauptgesellschafter CSAV Germany Container Holding GmbH, Kühne Maritime GmbH, Qatar Holding Germany GmbH und The Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia in der Gesamthöhe von circa EUR 352 Mio. abgesichert. Sie haben sich dazu verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben sowie die neuen Aktien zu erwerben, die nicht von anderen Aktionären erworben werden.



Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 164.042.940,00 soll gegen Bareinlage unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 11.717.353,00 durch Ausgabe von 11.717.353 neuen Stückaktien auf EUR 175.760.293,00 erhöht werden. Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1,00 EUR. Die neuen Aktien,



sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt und sollen allen Aktionären zu einem Preis von EUR 30,00 und im Verhältnis 14:1 je Aktie zur Zeichnung angeboten werden.





Die Bezugsfrist für die Aktionäre wird voraussichtlich am 2. Oktober 2017 beginnen und am 16. Oktober 2017 enden. Der aus der Kapitalerhöhung insgesamt erwartete Bruttoemissionserlös von rd. EUR 352 Mio. soll überwiegend zur Schuldentilgung und der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich die Rückzahlung weiterer Schulden, verwendet werden.



"Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit UASC können wir durch die Kapitalerhöhung die Kapitalstruktur stärken und den Emissionserlös zur Reduzierung der Verschuldung nutzen. Das ermöglicht uns, zukünftig den Fokus auf die Weiterentwicklung unserer strategischen und operativen Ziele zu legen", erläutert Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.



Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, die für heute erwartet werden, soll das Bezugsangebot am 29. September 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Der Wertpapierprospekt steht nach Billigung durch die BaFin auf der Homepage www.hapag-lloyd.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.





Über Hapag-Lloyd



Mit einer Flotte von 219 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 13.000 Mitarbeitern an Standorten in 126 Ländern in über 436 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.









Kontakt:



Heiko Hoffmann



Senior Director Investor Relations





Hapag-Lloyd AG



Ballindamm 25



20095 Hamburg



Phone +49 40 3001-2896



Fax +49 40 3001-72896



