- Aufsichtsrat wählt Dr. Günter von Au zum neuen Vorsitzenden

- Fünf neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt- Aufsichtsrat wählt Dr. Günter von Au zum neuen Vorsitzenden Bad Vilbel, 28. September 2017 - Am 27. September 2017 hat der Aufsichtsrat der STADA Arzneimittel AG mit sofortiger Wirkung Dr. Claudio Albrecht zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Dr. Albrecht folgt auf Engelbert Coster Tjeenk Willink, der das Amt des Vorstandsvorsitzenden seit dem 4. Juli 2017 interimistisch ausgeübt hat. Ebenfalls mit sofortiger Wirkung übernimmt Mark Keatley die Position des Finanzvorstands von seinem Interims-Vorgänger Dr. Bernhard Düttmann. Dr. Barthold Piening, Vorstand Produktion & Entwicklung von STADA, wird dem Vorstand weiterhin angehören.



"Wir freuen uns sehr, mit Dr. Claudio Albrecht und Mark Keatley zwei Manager mit langjähriger Erfahrung in der internationalen Pharma- und Generika-Branche gewonnen zu haben. Mit ihrer Expertise sind sie genau die Richtigen, um den bereits eingeleiteten Transformationsprozess weiterzuführen und STADA nachhaltig zu mehr Wachstum zu verhelfen", so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Günter von Au. "Bei Herrn Willink und Herrn Dr. Düttmann bedanken wir uns ganz herzlich, dass sie STADA in einer sehr wichtigen Phase mit außerordentlichem Engagement einen weiteren Schritt in die richtige Richtung geführt haben."



"STADA ist ein Unternehmen mit einer traditionsreichen Geschichte, hochmotivierten Mitarbeitern und viel Potenzial", betont der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Albrecht. "Gemeinsam werden wir daran arbeiten, STADA leistungsfähiger zu machen und damit zu einem international bedeutsamen Konzern auszubauen."



Dr. Albrecht war bis zum Verkauf an Watson im Jahr 2012 CEO und Chairman des Generika-Herstellers Actavis Group. Zuvor hatte er die Position des CEO der Ratiopharm Gruppe inne. Seine Karriere startete Dr. Albrecht in der Generika-Sparte von Sandoz.



Keatley war bis zur Veräußerung der Actavis Group deren Finanzvorstand. Vor seinem Eintritt bei Actavis bekleidete er die Position des Finanzvorstands von Famar, einem europäischen Auftragsfertiger für die Healthcare-Industrie.



Im Vorfeld der Bestellung der neuen Vorstandsmitglieder hat der STADA-Aufsichtsrat auf seiner konstituierenden Sitzung Dr. Günter von Au zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt (vergleiche Ad-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 27. September 2017).



Am 26. September 2017 hatte das Amtsgericht Frankfurt am Main mit sofortiger Wirkung bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft Jan-Nicolas Garbe, Benjamin Kunstler, Bruno Schick, Dr. Michael Siefke und Dr. Günter von Au als neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt, nachdem Mitglieder des STADA-Aufsichtsrats ihre Ämter mit Wirkung zum Ablauf des 25. September 2017 niedergelegt hatten (vergleiche Ad-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 25. August 2017).







