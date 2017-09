DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien





DEMIRE vermietet in 2017 rund 2.700 Quadratmeter in der Gutenberggalerie in Leipzig und erreicht fast Vollvermietung





Büromietverträge für rund 2.100 Quadratmeter abgeschlossen



Sport-Tiedje eröffnet ab Oktober 2017 in Gutenberggalerie Niederlassung mit rund 500 Quadratmeter Mietfläche



Leerstandsquote sinkt von rund 30% auf rund 7%

Langen, 29. September 2017 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat in der Leipziger Gutenberggalerie seit Jahresanfang 2017 erfolgreich rund 2.700 Quadratmeter Gewerbefläche vermietet. Davon entfallen rund 2.100 Quadratmeter auf Büroflächen und rund 600 Quadratmeter auf Einzelhandelsflächen. Neue Mieter sind unter anderem Sport Tiedje, das rund 500 Quadratmeter langfristig angemietet hat. Das Unternehmen, Europas führender Anbieter für Heimfitnessgeräte, hat in der Gutenberggalerie am 23. September seine Niederlassung in Leipzig eröffnet. Zudem hat DEMIRE u.a. Webteam Leipzig, IPN Braintower, Ingenieurbüro D&O sowie Independent Living als neue Mieter gewinnen können.



Die Leerstandsquote im Objekt sinkt damit auf rund sieben Prozent. Beim Erwerb des Objekts durch die DEMIRE im April 2015 betrug die Leerstandsquote noch rund 30 Prozent. Somit ist die Gutenberggalerie durch die Vermietungserfolge in 2017 nahezu vollvermietet. Die annualisierten Mieteinnahmen steigen inklusive der jüngsten Vermietungen seit Erwerb somit um circa 30 Prozent von rund EUR 1,3 Millionen auf rund EUR 1,7 Millionen.



Das in Zentrumsnähe der elftgrößten deutschen Stadt gelegene Objekt verfügt über insgesamt rund 23.000 Quadratmeter Mietfläche - davon rund 11.900 Quadratmeter Bürofläche. Zudem befindet sich ein 4-Sterne-Hotel mit 122 Zimmern in dem 1994 erbauten Gebäudekomplex. Zudem verfügt das Objekt über eine Tiefgarage mit mehr als 300 Stellplätzen.



Markus Drews, Vorstand der DEMIRE, erläutert: "Abermals hat unsere interne vollintegrierte Managementeinheit ein Objekt erfolgreich repositioniert und nahezu vollvermietet. Wir freuen uns, dass wir mit der jüngsten Vermietung an Sport-Tiedje unseren Mietermix in der Gutenberggalerie ideal ergänzen. Die guten Vermietungserfolge seit Ankauf zeigen, dass sich Gewerbeflächen mit guter Verkehrsanbindung in den zentralen Lagen sogenannter "Secondary Cities" einer regen Nachfrage erfreuen und Gewerbeobjekte mit Leerstand ein attraktives Wertschöpfungspotenzial bieten. Der Erfolg bestätigt zudem das attraktive Geschäftsmodell der DEMIRE, langfristig in renditestarke Immobilien in Sekundärstandorten zu investieren."



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Robert-Bosch-Straße 11



D-63225 Langen



Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0



Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11



ir@demire.ag



www.demire.ag



Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG





DEMIRE - First in Secondary Locations



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 30. Juni 2017 über einen Immobilienbestand mit einem Marktwert von rund EUR 1 Milliarde. Zum Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von rund EUR 72 Millionen für durchschnittlich 4,9 Jahre fest vereinbart.



DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.



Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.



























