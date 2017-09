DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung





SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

München

ISIN DE000SKWM021

WKN SKWM02









Absage der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Oktober 2017

Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, München (nachfolgend: Gesellschaft), hat am 29. August 2017 ihre ordentliche Hauptversammlung

2017 für den 10. Oktober 2017 einberufen.



Der Vorstand der Gesellschaft hat am 27. September 2017, wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom gleichen Tag bekanntgegeben, beim

zuständigen Amtsgericht München Insolvenzantrag gestellt.



Aus diesem Grund wird die für den 10. Oktober 2017 einberufene Hauptversammlung der Gesellschaft abgesagt.





München, im September 2017

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

Der Vorstand





































