UET United Electronic Technology AG: veröffentlicht konsolidierten Finanzbericht zum 1. Halbjahr 2017





29.09.2017







Konsolidierter Umsatz beträgt 27,528 Mio. EUR



EBITDA im Konzern mit 1,281 Mio. EUR positiv



Konzern EBIT in Höhe von 0,167 Mio. EUR



Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1,482 Mio. EUR

UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt heute konsolidierte Finanzzahlen für das erste Halbjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 bekannt.



In der ersten Jahreshälfte 2017 erwirtschaftete der UET Konzern einen Umsatz in Höhe von 27,528 Mio. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von -6,089 Mio. EUR oder -18 % im Vergleich zum Umsatz des Vorjahres.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war im ersten Halbjahr 2017 mit 1,281 Mio. EUR positiv und lag um 1,048 Mio. EUR über dem Vorjahrsniveau.



Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich auf +0,167 Mio. EUR gegenüber einem negativen EBIT von 0,965 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug im ersten Halbjahr -0,101 Mio. EUR (Vorjahr: -1,328 Mio. EUR). Das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2017 belief sich auf -0,141 Mio. EUR (Vorjahr: -1,294 Mio. EUR).



Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit war mit 1,482 Mio. EUR positiv (Vorjahr: 1,368 Mio. EUR). Die liquiden Mittel im UET Konzern betrugen per 30. Juni 2017 0,972 Mio. EUR.



Im UET Halbjahresbericht 2017 können weitere Finanzdaten und Informationen abgerufen werden. Die UET Berichte und Meldungen finden sich auf der Homepage der UET Gruppe (http://www.uet-group.com) unter Investor Relations.







Kontakt:



UET United Electronic Technology AG



Frankfurter Straße 80-82



D-65760 Eschborn



Sebastian Schubert



Investor Relations



Tel: + 49 (0) 6196 777755-0



E-Mail: investor@uet-group.com



























