MorphoSys AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them





04.10.2017 / 19:15







The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Name

Dr. Simon Moroney

2

Reason for the notification

a)

Position/status

CEO

b)

Initial notification/Amendment

Initial notification

3

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a)

Name

MorphoSys AG

b)

LEI

529900493806K77LRE72

4

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument (ii) each type of transaction (iii) each date and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Description of the financial instrument, type of instrument



Identification code



Shares of MorphoSys AG , ISIN DE0006632003



b)

Nature of the transaction

Disposal

c)

Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



71.71 EUR 236,546.91 EUR



71.71 EUR 5,142.32 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 221,922.38 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.86 EUR 67,130.17 EUR



71.86 EUR 67,130.17 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.82 EUR 226,956.95 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.86 EUR 123,932.63 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.79 EUR 195,844.56 EUR



71.79 EUR 46,384.24 EUR



71.79 EUR 195,844.56 EUR



71.79 EUR 5,153.80 EUR



71.79 EUR 36,076.63 EUR



71.79 EUR 5,153.80 EUR



71.81 EUR 237,207.10 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.90 EUR 129,240.25 EUR



71.94 EUR 51,753.64 EUR



71.93 EUR 243,174.47 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.76 EUR 242,026.39 EUR



71.76 EUR 242,026.39 EUR



71.68 EUR 241,487.05 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.85 EUR 170,359.94 EUR



71.85 EUR 72,273.92 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.92 EUR 243,106.86 EUR



71.92 EUR 222,416.92 EUR



71.92 EUR 20,689.95 EUR



72.03 EUR 243,851.08 EUR



71.97 EUR 243,445.00 EUR



71.97 EUR 31,078.09 EUR



71.97 EUR 212,366.92 EUR



71.89 EUR 242,904.09 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 227,083.37 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 67,036.79 EUR



71.81 EUR 118,603.55 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 227,020.15 EUR



71.71 EUR 241,689.23 EUR



71.71 EUR 236,546.91 EUR



71.83 EUR 221,860.60 EUR



71.95 EUR 62,121.63 EUR



71.88 EUR 25,833.67 EUR



71.88 EUR 5,166.73 EUR



72.36 EUR 246,090.57 EUR



72.40 EUR 15,725.28 EUR



72.40 EUR 246,362.72 EUR



71.69 EUR 226,136.07 EUR



71.74 EUR 231,598.24 EUR



71.74 EUR 205,865.10 EUR



71.74 EUR 20,586.51 EUR



71.77 EUR 242,093.85 EUR



71.77 EUR 10,301.87 EUR



71.77 EUR 25,754.66 EUR



71.76 EUR 242,026.39 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.78 EUR 180,332.89 EUR



71.78 EUR 221,551.84 EUR



71.78 EUR 30,914.21 EUR



71.78 EUR 51,523.68 EUR



71.78 EUR 154,571.05 EUR



71.78 EUR 36,066.58 EUR



71.78 EUR 5,152.37 EUR



71.78 EUR 56,676.05 EUR



71.77 EUR 144,226.12 EUR



71.77 EUR 46,358.40 EUR



71.77 EUR 242,093.85 EUR



71.78 EUR 15,457.11 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.79 EUR 159,767.93 EUR



71.79 EUR 170,075.54 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.79 EUR 51,538.04 EUR



71.81 EUR 226,893.75 EUR



71.81 EUR 232,050.42 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 232,050.42 EUR



71.81 EUR 134,073.58 EUR



71.81 EUR 108,290.20 EUR



71.85 EUR 227,146.59 EUR



71.83 EUR 10,319.10 EUR



71.83 EUR 41,276.39 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.82 EUR 30,948.67 EUR



71.83 EUR 5,159.55 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.80 EUR 123,725.76 EUR



71.80 EUR 118,570.52 EUR



71.80 EUR 82,483.84 EUR



71.80 EUR 185,588.64 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.84 EUR 72,253.80 EUR



71.84 EUR 154,829.57 EUR



71.84 EUR 190,956.47 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.80 EUR 61,862.88 EUR



71.80 EUR 149,501.96 EUR



71.77 EUR 236,942.91 EUR



71.89 EUR 211,895.06 EUR



71.86 EUR 227,209.82 EUR



71.86 EUR 15,491.58 EUR



71.77 EUR 87,565.86 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.93 EUR 201,783.07 EUR



71.91 EUR 108,592.01 EUR



71.91 EUR 82,736.77 EUR



71.95 EUR 243,309.72 EUR



71.94 EUR 243,242.09 EUR



71.91 EUR 237,868.21 EUR



71.88 EUR 20,666.94 EUR



71.88 EUR 165,335.50 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.83 EUR 237,339.25 EUR



71.81 EUR 15,470.03 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.62 EUR 51,294.24 EUR



71.62 EUR 123,106.19 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 154,786.47 EUR



71.83 EUR 185,743.76 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.81 EUR 51,566.76 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.88 EUR 222,169.58 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.84 EUR 232,244.35 EUR



71.84 EUR 98,058.73 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.74 EUR 5,146.63 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.71 EUR 241,689.23 EUR



71.71 EUR 241,689.23 EUR



71.76 EUR 41,195.98 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 237,339.25 EUR



71.83 EUR 5,159.55 EUR



71.95 EUR 243,309.72 EUR



71.95 EUR 201,895.30 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.88 EUR 232,503.05 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.98 EUR 243,512.66 EUR



71.98 EUR 243,512.66 EUR



72.17 EUR 239,591.41 EUR



72.17 EUR 67,710.62 EUR



72.15 EUR 244,664.26 EUR



72.15 EUR 239,458.64 EUR



72.17 EUR 234,382.90 EUR



72.17 EUR 156,255.27 EUR



72.17 EUR 41,668.07 EUR



72.36 EUR 10,471.94 EUR



72.36 EUR 246,090.57 EUR



72.42 EUR 246,498.85 EUR



72.42 EUR 89,159.16 EUR



72.42 EUR 157,339.69 EUR



72.44 EUR 230,892.36 EUR



72.45 EUR 246,703.12 EUR



72.25 EUR 214,022.56 EUR



72.25 EUR 31,320.38 EUR



71.76 EUR 20,595.12 EUR



71.92 EUR 150,002.11 EUR



71.92 EUR 67,242.32 EUR



71.86 EUR 46,474.74 EUR



71.75 EUR 236,810.88 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.79 EUR 30,922.82 EUR



71.79 EUR 51,538.04 EUR



72.04 EUR 88,225.95 EUR



71.74 EUR 97,785.92 EUR



71.77 EUR 20,603.73 EUR



71.77 EUR 242,093.85 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.78 EUR 51,523.68 EUR



71.78 EUR 20,609.47 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.79 EUR 51,538.04 EUR



71.84 EUR 211,600.41 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.84 EUR 20,643.94 EUR



71.84 EUR 221,922.38 EUR



71.84 EUR 190,956.47 EUR



71.81 EUR 72,193.47 EUR



71.85 EUR 237,471.44 EUR



71.85 EUR 5,162.42 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.86 EUR 134,260.35 EUR



71.76 EUR 205,979.90 EUR



71.76 EUR 36,046.48 EUR



71.91 EUR 15,513.14 EUR



71.88 EUR 196,335.91 EUR



71.83 EUR 201,222.41 EUR



71.78 EUR 206,094.74 EUR



71.78 EUR 36,066.58 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.73 EUR 51,451.93 EUR



71.83 EUR 221,860.60 EUR



71.88 EUR 20,666.94 EUR



71.90 EUR 98,222.59 EUR



71.84 EUR 15,482.96 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.82 EUR 51,581.12 EUR



71.63 EUR 66,701.14 EUR



71.83 EUR 25,797.74 EUR



71.83 EUR 61,914.59 EUR



71.83 EUR 77,393.23 EUR



71.83 EUR 123,829.17 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.91 EUR 113,763.06 EUR



71.91 EUR 5,171.05 EUR



71.91 EUR 232,697.16 EUR



71.91 EUR 77,565.72 EUR



71.95 EUR 243,309.72 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 61,931.83 EUR



71.79 EUR 200,998.36 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.88 EUR 186,002.44 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.83 EUR 237,339.25 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.71 EUR 241,689.23 EUR



71.71 EUR 241,689.23 EUR



71.83 EUR 201,222.41 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.94 EUR 181,137.73 EUR



71.94 EUR 62,104.36 EUR



71.90 EUR 242,971.67 EUR



71.90 EUR 5,169.61 EUR



71.86 EUR 237,537.54 EUR



71.87 EUR 237,603.66 EUR



71.87 EUR 237,603.66 EUR



71.87 EUR 5,165.30 EUR



71.98 EUR 31,086.72 EUR



72.15 EUR 208,224.90 EUR



72.15 EUR 244,664.26 EUR



72.37 EUR 230,446.34 EUR



72.36 EUR 15,707.91 EUR



72.42 EUR 230,764.88 EUR



72.42 EUR 188,807.63 EUR



72.42 EUR 57,691.22 EUR



72.42 EUR 246,498.85 EUR



72.42 EUR 20,978.63 EUR



72.36 EUR 246,090.57 EUR



71.69 EUR 513,945.61 EUR



71.69 EUR 267,251.72 EUR



71.67 EUR 241,419.68 EUR



71.76 EUR 139,036.44 EUR



71.75 EUR 5,148.06 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.77 EUR 242,093.85 EUR



71.77 EUR 242,093.85 EUR



71.78 EUR 257,618.42 EUR



71.84 EUR 459,327.72 EUR



71.83 EUR 20,638.20 EUR



71.83 EUR 20,638.20 EUR



71.82 EUR 139,269.03 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.81 EUR 201,110.37 EUR



71.84 EUR 144,507.60 EUR



71.84 EUR 98,058.73 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.85 EUR 129,060.56 EUR



71.82 EUR 201,166.38 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.85 EUR 206,496.90 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.83 EUR 175,424.66 EUR



71.83 EUR 36,116.84 EUR



71.83 EUR 206,381.96 EUR



71.81 EUR 20,626.70 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.86 EUR 36,147.02 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.76 EUR 211,129.40 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 191,115.99 EUR



71.88 EUR 206,669.38 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.88 EUR 62,000.81 EUR



71.88 EUR 180,835.70 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.84 EUR 82,575.77 EUR



71.84 EUR 159,990.55 EUR



71.85 EUR 20,649.69 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.81 EUR 5,156.68 EUR



71.81 EUR 10,313.35 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.77 EUR 242,093.85 EUR



71.77 EUR 216,339.18 EUR



71.77 EUR 139,075.19 EUR



71.79 EUR 87,614.67 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.84 EUR 10,321.97 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.81 EUR 232,050.42 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 30,940.06 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.86 EUR 98,113.33 EUR



71.86 EUR 144,588.07 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 10,319.10 EUR



71.78 EUR 72,133.16 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.78 EUR 144,266.32 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 227,020.15 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.85 EUR 56,786.65 EUR



71.92 EUR 243,106.86 EUR



71.92 EUR 36,207.40 EUR



71.92 EUR 243,106.86 EUR



71.93 EUR 243,174.47 EUR



71.95 EUR 15,530.41 EUR



71.85 EUR 15,487.27 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.76 EUR 226,577.89 EUR



71.73 EUR 241,824.07 EUR



71.75 EUR 314,031.81 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.75 EUR 5,148.06 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 15,482.96 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.86 EUR 201,390.52 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.78 EUR 237,008.95 EUR



71.76 EUR 242,026.39 EUR



71.79 EUR 242,228.79 EUR



71.77 EUR 169,980.79 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 283,696.18 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.87 EUR 15,495.89 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.90 EUR 242,971.67 EUR



71.90 EUR 242,971.67 EUR



71.90 EUR 372,211.92 EUR



71.91 EUR 506,762.71 EUR



71.92 EUR 279,314.27 EUR



71.94 EUR 243,242.09 EUR



71.94 EUR 243,242.09 EUR



71.97 EUR 10,359.36 EUR



71.97 EUR 243,445.00 EUR



71.89 EUR 242,904.09 EUR



71.89 EUR 232,567.74 EUR



71.93 EUR 243,174.47 EUR



71.93 EUR 144,869.90 EUR



71.93 EUR 98,304.57 EUR



71.89 EUR 242,904.09 EUR



71.93 EUR 232,826.62 EUR



71.93 EUR 222,478.77 EUR



71.93 EUR 20,695.70 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.92 EUR 124,139.67 EUR



71.94 EUR 243,242.09 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.94 EUR 243,242.09 EUR



71.94 EUR 243,242.09 EUR



71.92 EUR 243,106.86 EUR



71.92 EUR 243,106.86 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.85 EUR 227,146.59 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 61,897.35 EUR



71.83 EUR 185,743.76 EUR



71.83 EUR 211,541.50 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.83 EUR 51,595.49 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 195,953.69 EUR



71.81 EUR 123,760.23 EUR



71.80 EUR 242,296.28 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.85 EUR 5,162.42 EUR



71.85 EUR 196,172.06 EUR



71.81 EUR 41,253.41 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 20,626.70 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.82 EUR 711,819.51 EUR



71.82 EUR 324,961.08 EUR



71.88 EUR 93,001.22 EUR



71.82 EUR 30,948.67 EUR



71.78 EUR 242,161.31 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.76 EUR 231,727.39 EUR



71.75 EUR 241,958.94 EUR



71.73 EUR 236,678.87 EUR



71.75 EUR 221,366.69 EUR



71.76 EUR 46,345.48 EUR



71.76 EUR 231,727.39 EUR



71.76 EUR 242,026.39 EUR



71.76 EUR 77,242.46 EUR



71.76 EUR 164,783.92 EUR



71.73 EUR 241,824.07 EUR



71.75 EUR 185,330.25 EUR



71.74 EUR 226,451.61 EUR



71.74 EUR 241,891.50 EUR



71.73 EUR 51,451.93 EUR



71.73 EUR 241,824.07 EUR



71.73 EUR 128,629.82 EUR



71.68 EUR 241,487.05 EUR



71.68 EUR 241,487.05 EUR



71.67 EUR 241,419.68 EUR



71.65 EUR 241,284.96 EUR



71.65 EUR 154,011.68 EUR



71.65 EUR 87,273.28 EUR



71.66 EUR 241,352.31 EUR



71.65 EUR 241,284.96 EUR



71.65 EUR 251,552.40 EUR



71.68 EUR 102,760.45 EUR



71.68 EUR 241,487.05 EUR



71.76 EUR 72,092.97 EUR



71.61 EUR 241,015.63 EUR



71.62 EUR 25,647.12 EUR



71.62 EUR 215,435.82 EUR



71.62 EUR 41,035.40 EUR



71.69 EUR 200,438.79 EUR



71.67 EUR 241,419.68 EUR



71.67 EUR 220,873.32 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.81 EUR 30,940.06 EUR



71.83 EUR 185,743.76 EUR



71.84 EUR 30,965.91 EUR



71.89 EUR 10,336.34 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.82 EUR 185,692.05 EUR



71.83 EUR 46,435.94 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 196,062.86 EUR



71.83 EUR 56,755.04 EUR



71.83 EUR 10,319.10 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 10,319.10 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.81 EUR 77,350.14 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.82 EUR 484,862.57 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.98 EUR 222,788.18 EUR



71.98 EUR 20,724.48 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.91 EUR 87,907.82 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.85 EUR 242,633.86 EUR



71.87 EUR 237,603.66 EUR



71.87 EUR 154,958.91 EUR



71.87 EUR 87,810.05 EUR



71.84 EUR 232,244.35 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.84 EUR 242,566.32 EUR



71.88 EUR 129,168.36 EUR



71.88 EUR 242,836.52 EUR



71.92 EUR 175,864.54 EUR



71.91 EUR 237,868.21 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.91 EUR 51,710.48 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.91 EUR 243,039.26 EUR



71.91 EUR 165,473.54 EUR



71.97 EUR 243,445.00 EUR



71.97 EUR 243,445.00 EUR



71.97 EUR 243,445.00 EUR



71.97 EUR 243,445.00 EUR



72.05 EUR 228,412.91 EUR



72.05 EUR 15,573.61 EUR



72.01 EUR 57,039.84 EUR



72.01 EUR 238,530.24 EUR



72.01 EUR 197,046.72 EUR



72.04 EUR 243,918.80 EUR



72.06 EUR 244,054.25 EUR



72.06 EUR 93,467.58 EUR



72.04 EUR 243,918.80 EUR



72.04 EUR 243,918.80 EUR



71.96 EUR 217,486.15 EUR



71.96 EUR 243,377.36 EUR



71.93 EUR 51,739.25 EUR



71.93 EUR 238,000.55 EUR



71.87 EUR 20,661.19 EUR



71.87 EUR 216,942.47 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.86 EUR 242,701.40 EUR



71.85 EUR 36,136.96 EUR



71.85 EUR 206,496.90 EUR



71.85 EUR 206,496.90 EUR



71.85 EUR 36,136.96 EUR



71.81 EUR 170,170.31 EUR



71.81 EUR 113,446.87 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.82 EUR 134,110.92 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.83 EUR 242,498.80 EUR



71.81 EUR 61,880.11 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.82 EUR 206,324.50 EUR



71.82 EUR 242,431.28 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.80 EUR 231,985.80 EUR



71.81 EUR 242,363.78 EUR



71.84 EUR 221,922.38 EUR



71.88 EUR 222,169.58 EUR



72.04 EUR 223,159.75 EUR



71.92 EUR 227,589.40 EUR



71.92 EUR 36,207.40 EUR



71.92 EUR 243,106.86 EUR



71.92 EUR 206,899.46 EUR



71.95 EUR 243,309.72 EUR



71.87 EUR 51,652.97 EUR



71.75 EUR 46,332.56 EUR



71.65 EUR 20,534.89 EUR



72.08 EUR 10,391.05 EUR



72.12 EUR 5,201.29 EUR



72.38 EUR 246,226.63 EUR



72.38 EUR 246,226.63 EUR



72.38 EUR 440,064.61 EUR



72.37 EUR 31,424.50 EUR



72.32 EUR 245,818.57 EUR



72.32 EUR 245,818.57 EUR



72.33 EUR 245,886.56 EUR



71.85 EUR 3,613,695.75 EUR



71.83 EUR 36,116.84 EUR



71.81 EUR 5,156.68 EUR



71.88 EUR 155,002.03 EUR



71.84 EUR 36,126.90 EUR



71.88 EUR 227,336.31 EUR



71.88 EUR 36,167.14 EUR



71.88 EUR 206,669.38 EUR



71.88 EUR 72,334.28 EUR



71.81 EUR 36,096.73 EUR



71.81 EUR 30,940.06 EUR



71.78 EUR 206,094.74 EUR



71.78 EUR 159,723.42 EUR



71.68 EUR 241,487.05 EUR



71.68 EUR 179,830.78 EUR



71.61 EUR 61,535.91 EUR



71.61 EUR 51,279.92 EUR



71.60 EUR 107,657.76 EUR



71.62 EUR 194,918.13 EUR



71.62 EUR 82,070.79 EUR



71.62 EUR 235,953.52 EUR



71.62 EUR 20,517.70 EUR



71.89 EUR 5,168.17 EUR



71.92 EUR 113,794.70 EUR



71.92 EUR 41,379.89 EUR



71.92 EUR 72,414.81 EUR



71.87 EUR 242,768.95 EUR



72.05 EUR 243,986.52 EUR





d)

Aggregated information



Aggregated volume











Price













1,692,519.75 EUR







71.86005 EUR

e)

Date of the transaction

2017-09-28; UTC +2

f)

Place of the transaction

Outside a trading venue



























