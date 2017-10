Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them





04.10.2017 / 19:15







The issuer is solely responsible for the content of this announcement.









































1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated







a) Name

Title:

Dr.

First name:

Simon

Last name(s):

Moroney



2. Reason for the notification







a) Position / status

Position:

Member of the managing body







b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor







a) Name

MorphoSys AG





b) LEI

529900493806K77LRE72



4. Details of the transaction(s)







a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type:

Share

ISIN:

DE0006632003





b) Nature of the transaction

Disposal





c) Price(s) and volume(s)

Price(s)

Volume(s)

71.74 EUR





10187.08 EUR



71.74 EUR





13917.56 EUR



71.74 EUR





3730.48 EUR



72.2 EUR





72.2 EUR



72.2 EUR





72.2 EUR



72.2 EUR





72.2 EUR



72.17 EUR





938.21 EUR



72.17 EUR





1154.72 EUR



72.17 EUR





1299.06 EUR



72.12 EUR





6418.68 EUR



72.17 EUR





3391.99 EUR



72.14 EUR





504.98 EUR



72.14 EUR





2885.6 EUR



71.89 EUR





1797.25 EUR



71.89 EUR





862.68 EUR



71.89 EUR





718.9 EUR



71.92 EUR





3380.24 EUR



71.95 EUR





3381.65 EUR



71.85 EUR





2227.35 EUR



71.85 EUR





1149.6 EUR



71.82 EUR





3375.54 EUR



71.9 EUR





3379.3 EUR



71.83 EUR





574.64 EUR



71.83 EUR





6177.38 EUR



71.79 EUR





3374.13 EUR



71.77 EUR





3301.42 EUR



71.72 EUR





3012.24 EUR



71.6 EUR





2935.6 EUR



71.58 EUR





3364.26 EUR



71.52 EUR





1716.48 EUR



71.52 EUR





71.52 EUR



71.49 EUR





3360.03 EUR



71.57 EUR





3220.65 EUR



71.5 EUR





3360.5 EUR



71.43 EUR





7500.15 EUR



71.43 EUR





1214.31 EUR



71.43 EUR





3357.21 EUR



71.46 EUR





285.84 EUR



71.46 EUR





571.68 EUR



71.46 EUR





428.76 EUR



71.46 EUR





643.14 EUR



71.46 EUR





1429.2 EUR



71.46 EUR





1929.42 EUR



71.86 EUR





862.32 EUR



71.775 EUR





861.3 EUR



72.17 EUR





3391.99 EUR



72.15 EUR





3391.05 EUR



72.17 EUR





2598.12 EUR



72.16 EUR





216.48 EUR



72.16 EUR





3391.52 EUR



72.2 EUR





505.4 EUR



72.12 EUR





288.48 EUR



72.13 EUR





3390.11 EUR



71.91 EUR





3379.77 EUR



72.04 EUR





3385.88 EUR



71.86 EUR





3377.42 EUR



71.92 EUR





3380.24 EUR



71.85 EUR





1796.25 EUR



71.85 EUR





1580.7 EUR



71.85 EUR





3376.95 EUR



71.82 EUR





3375.54 EUR



71.81 EUR





1651.63 EUR



71.81 EUR





1723.44 EUR



71.81 EUR





502.67 EUR



71.87 EUR





4096.59 EUR



71.65 EUR





1504.65 EUR



71.66 EUR





5732.8 EUR



71.73 EUR





5379.75 EUR



71.71 EUR





5951.93 EUR



71.5 EUR





3360.5 EUR



71.43 EUR





3071.49 EUR



71.43 EUR





3357.21 EUR



71.42 EUR





1285.56 EUR



71.6 EUR





3222 EUR



71.6 EUR





5012 EUR



71.57 EUR





2075.53 EUR



71.88 EUR





790.68 EUR



71.87 EUR





2874.8 EUR



71.86 EUR





2874.4 EUR



71.85 EUR





10921.2 EUR



71.7 EUR





3585 EUR



71.82 EUR





2082.78 EUR



71.82 EUR





3160.08 EUR



71.6 EUR





5370 EUR



71.77 EUR





3373.19 EUR



72.035 EUR





864.42 EUR



71.98 EUR





3383.06 EUR



71.98 EUR





3239.1 EUR



71.93 EUR





3308.78 EUR



71.94 EUR





143.88 EUR



72 EUR





3456 EUR



71.74 EUR





3443.52 EUR



71.66 EUR





3511.34 EUR



71.64 EUR





214.92 EUR



71.64 EUR





3653.64 EUR



71.63 EUR





3581.5 EUR



71.54 EUR





1502.34 EUR



71.61 EUR





71.61 EUR



71.7 EUR





3298.2 EUR



71.73 EUR





1793.25 EUR



71.73 EUR





1578.06 EUR



71.8 EUR





3374.6 EUR



71.8 EUR





3087.4 EUR



72.18 EUR





1515.78 EUR



72.07 EUR





3171.08 EUR



72.17 EUR





3391.99 EUR



72.15 EUR





216.45 EUR



72.18 EUR





3248.1 EUR



72.13 EUR





3390.11 EUR



71.92 EUR





1798 EUR



72.04 EUR





3385.88 EUR



71.86 EUR





3377.42 EUR



71.92 EUR





3020.64 EUR



71.91 EUR





2732.58 EUR



71.92 EUR





3380.24 EUR



71.85 EUR





215.55 EUR



71.85 EUR





3161.4 EUR



71.85 EUR





3376.95 EUR



71.82 EUR





3375.54 EUR



71.81 EUR





2297.92 EUR



71.88 EUR





3378.36 EUR



71.81 EUR





2369.73 EUR



71.78 EUR





1866.28 EUR



71.82 EUR





3375.54 EUR



71.72 EUR





645.48 EUR



71.76 EUR





3372.72 EUR



71.7 EUR





788.7 EUR



71.72 EUR





3370.84 EUR



71.63 EUR





3223.35 EUR



71.56 EUR





2862.4 EUR



71.56 EUR





357.8 EUR



71.47 EUR





1357.93 EUR



71.68 EUR





3368.96 EUR



71.63 EUR





2148.9 EUR



71.63 EUR





2578.68 EUR



71.52 EUR





2932.32 EUR



71.43 EUR





2857.2 EUR



71.43 EUR





1142.88 EUR



71.45 EUR





3358.15 EUR



71.6 EUR





2148 EUR



71.9 EUR





359.5 EUR



71.9 EUR





215.7 EUR



71.9 EUR





287.6 EUR



71.9 EUR





287.6 EUR



71.89 EUR





5966.87 EUR



71.87 EUR





3809.11 EUR



71.87 EUR





287.48 EUR



71.87 EUR





1724.88 EUR



71.87 EUR





287.48 EUR



71.87 EUR





287.48 EUR



71.87 EUR





287.48 EUR



71.87 EUR





2515.45 EUR



71.87 EUR





287.48 EUR



71.87 EUR





287.48 EUR



71.86 EUR





2155.8 EUR



71.75 EUR





1578.5 EUR



71.82 EUR





2441.88 EUR



72.25 EUR





3395.75 EUR



72.17 EUR





72.17 EUR



72.15 EUR





1803.75 EUR



72.05 EUR





3386.35 EUR



72.12 EUR





721.2 EUR



72.11 EUR





3244.95 EUR



71.95 EUR





6259.65 EUR



71.86 EUR





3377.42 EUR



71.86 EUR





3377.42 EUR



71.89 EUR





1869.14 EUR



71.92 EUR





3380.24 EUR



71.85 EUR





3376.95 EUR



71.81 EUR





789.91 EUR



71.85 EUR





6753.9 EUR



71.81 EUR





3375.07 EUR



71.81 EUR





3375.07 EUR



71.81 EUR





430.86 EUR



71.8 EUR





3374.6 EUR



71.8 EUR





718 EUR



71.85 EUR





4311 EUR



71.81 EUR





9837.97 EUR



71.8 EUR





1436 EUR



71.8 EUR





4379.8 EUR



71.8 EUR





2297.6 EUR



71.75 EUR





1076.25 EUR



71.75 EUR





3372.25 EUR



71.9 EUR





2157 EUR



71.86 EUR





790.46 EUR



71.82 EUR





3375.54 EUR



71.89 EUR





3091.27 EUR



71.81 EUR





3375.07 EUR



71.79 EUR





717.9 EUR



71.79 EUR





2943.39 EUR



71.76 EUR





6888.96 EUR



71.71 EUR





6740.74 EUR



71.76 EUR





3372.72 EUR



71.75 EUR





3372.25 EUR



71.71 EUR





3370.37 EUR



71.7 EUR





3369.9 EUR



71.68 EUR





3368.96 EUR



71.75 EUR





3372.25 EUR



71.77 EUR





3373.19 EUR



71.81 EUR





3375.07 EUR



71.78 EUR





3373.66 EUR



71.79 EUR





3374.13 EUR



71.79 EUR





3374.13 EUR



71.76 EUR





3372.72 EUR



71.77 EUR





3373.19 EUR



71.79 EUR





3517.71 EUR



71.78 EUR





3230.1 EUR



71.79 EUR





3374.13 EUR



71.8 EUR





3374.6 EUR



71.8 EUR





3231 EUR



71.88 EUR





3378.36 EUR



71.89 EUR





19985.42 EUR



71.91 EUR





5177.52 EUR



71.87 EUR





16314.49 EUR



71.81 EUR





7181 EUR



71.78 EUR





21462.22 EUR



71.83 EUR





6752.02 EUR



71.77 EUR





4521.51 EUR



71.83 EUR





790.13 EUR



71.83 EUR





2585.88 EUR



71.83 EUR





3376.01 EUR



71.85 EUR





3376.95 EUR



71.82 EUR





4668.3 EUR



71.82 EUR





3375.54 EUR



71.85 EUR





3376.95 EUR



71.89 EUR





2588.04 EUR



71.89 EUR





790.79 EUR



71.9 EUR





3379.3 EUR



71.94 EUR





3237.3 EUR



71.94 EUR





143.88 EUR



71.98 EUR





1151.68 EUR



72 EUR





3384 EUR



72.08 EUR





3387.76 EUR



71.98 EUR





3527.02 EUR



71.98 EUR





3239.1 EUR



71.98 EUR





3383.06 EUR



71.97 EUR





3382.59 EUR



71.99 EUR





3455.52 EUR



71.97 EUR





3526.53 EUR



71.99 EUR





3311.54 EUR



71.95 EUR





3237.75 EUR



71.97 EUR





3094.71 EUR



71.7 EUR





3369.9 EUR



71.74 EUR





3371.78 EUR



71.66 EUR





7166 EUR



71.62 EUR





6230.94 EUR



71.64 EUR





3510.36 EUR



71.66 EUR





3439.68 EUR



71.64 EUR





3796.92 EUR



71.64 EUR





286.56 EUR



71.69 EUR





716.9 EUR



71.69 EUR





3226.05 EUR



71.66 EUR





17915 EUR



71.65 EUR





10604.2 EUR



71.63 EUR





3581.5 EUR



71.6 EUR





1002.4 EUR



71.58 EUR





858.96 EUR



71.63 EUR





3438.24 EUR



71.6 EUR





14320 EUR



71.57 EUR





16246.39 EUR



71.54 EUR





3362.38 EUR



71.57 EUR





5654.03 EUR



71.54 EUR





11231.78 EUR



71.52 EUR





4648.8 EUR



71.53 EUR





13376.11 EUR



71.52 EUR





4148.16 EUR



71.5 EUR





5648.5 EUR



71.47 EUR





3644.97 EUR



71.46 EUR





3358.62 EUR



71.51 EUR





3360.97 EUR



71.49 EUR





3360.03 EUR



71.49 EUR





3360.03 EUR



71.47 EUR





357.35 EUR



71.74 EUR





3371.78 EUR



71.77 EUR





3373.19 EUR



71.74 EUR





3371.78 EUR



71.77 EUR





2583.72 EUR



71.77 EUR





645.93 EUR



71.73 EUR





23455.71 EUR



71.71 EUR





8031.52 EUR



71.65 EUR





2006.2 EUR



71.57 EUR





10234.51 EUR



71.5 EUR





214.5 EUR



71.48 EUR





6933.56 EUR



71.48 EUR





1000.72 EUR



71.4 EUR





3355.8 EUR



71.39 EUR





3355.33 EUR



71.42 EUR





3356.74 EUR



71.44 EUR





5072.24 EUR



71.44 EUR





3357.68 EUR



71.44 EUR





3357.68 EUR



71.44 EUR





3357.68 EUR



71.6 EUR





9809.2 EUR



71.55 EUR





286.2 EUR



71.7 EUR





21510 EUR



71.9 EUR





7621.4 EUR



71.87 EUR





10636.76 EUR



71.87 EUR





6468.3 EUR



71.86 EUR





6323.68 EUR



71.86 EUR





7186 EUR



71.85 EUR





32188.8 EUR



71.78 EUR





9546.74 EUR



71.73 EUR





7173 EUR



71.7 EUR





7170 EUR



71.7 EUR





6453 EUR



71.7 EUR





2079.3 EUR



71.8 EUR





17950 EUR



71.8 EUR





17950 EUR



71.8 EUR





7180 EUR



71.8 EUR





10770 EUR



71.8 EUR





10770 EUR



71.8 EUR





7180 EUR



71.82 EUR





28225.26 EUR



71.6 EUR





12530 EUR



71.6 EUR





2935.6 EUR



71.6 EUR





1217.2 EUR



71.6 EUR





35656.8 EUR



71.6 EUR





13890.4 EUR



71.55 EUR





34057.8 EUR



71.7 EUR





35850 EUR



72 EUR





3384 EUR



71.73 EUR





573.84 EUR



71.75 EUR





1578.5 EUR







d) Aggregated information

Price

Aggregated volume

71.7515 EUR





1361556.7800 EUR







e) Date of the transaction

2017-09-29; UTC+2





f) Place of the transaction

Outside a trading venue



a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

























04.10.2017 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de