MorphoSys AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





04.10.2017







1

Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a)

Name

Dr. Simon Moroney

2

Grund der Meldung

a)

Position/Status

Vorstandsvorsitzender

b)

Erstmeldung/Berichtigung

Erstmeldung

3

Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a)

Name

MorphoSys AG

b)

LEI

529900493806K77LRE72

4

Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a)

Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments



Kennung

d)

Aggregierte Informationen



Aggregiertes Volumen











Preis













1.692.519,75 EUR











71,86005 EUR

e)

Datum des Geschäfts

2017-09-28; UTC +2

f)

Ort des Geschäfts

außerhalb eines Handelsplatzes



























