Wacker Neuson SE: Wacker Neuson und Zeppelin Baumaschinen weiten Zusammenarbeit in Deutschland aus





06.10.2017







Wacker Neuson und Zeppelin Baumaschinen weiten Zusammenarbeit in Deutschland aus



(München, 6. Oktober 2017) Der internationale Baugeräte- und Kompaktmaschinenhersteller Wacker Neuson mit Hauptsitz in München arbeitet bereits seit Jahren erfolgreich mit der Zeppelin Rental GmbH, Garching bei München, zusammen. Jetzt plant die Zeppelin Baumaschinen GmbH, Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar in Deutschland, weitere Produkte von Wacker Neuson in ihr Portfolio aufzunehmen und über ihr bundesweites Niederlassungsnetz zu vermarkten.



Bisher bezieht Zeppelin bereits Rad- und Kettendumper, Mobilbagger, Elektroradlader und verschiedene Verdichtungsgeräte von Wacker Neuson für die deutschlandweite Mietflotte. Gerade im Bereich der Vermietung, wo Baugeräte und Baumaschinen in vielen unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommen und durch viele Hände wandern, sind für Kunden die einfache Bedienbarkeit und Servicefreundlichkeit, die hohe Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit wichtige Kriterien, sich für Wacker Neuson Maschinen zu entscheiden.



Jetzt soll die Produktpalette im Neumaschinenverkauf bei Zeppelin um zwei kompakte Mobilbagger ergänzt werden, die Zeppelin unter den Typenbezeichnungen ZM70 und ZM110 über seine 35 Niederlassungen ab 2018 vertreiben wird. Die Bagger werden im Werk von Wacker Neuson in Hörsching bei Linz gefertigt.



"Wir freuen uns darüber, dass wir uns für eine engere Zusammenarbeit mit Zeppelin, einem Unternehmen mit hoher Reputation in Deutschland, entschieden haben", erläutert Alexander Greschner, Vertriebsvorstand der Wacker Neuson SE und führt fort: "So können wir den wachsenden Markt für Mobilbagger in Deutschland gemeinsam bedienen und unsere Marktpräsenz insgesamt erhöhen."



Gert Reichetseder, Sprecher der Geschäftsführung der Wacker Neuson Linz GmbH ergänzt: "Wir stellen Zeppelin mit diesen beiden Modellen eine wettbewerbsfähige Modellreihe an Mobilbaggern zur Verfügung, die eine Lücke im umfangreichen Angebot schließt. Unsere Geräte im Segment 6 - 10 Tonnen zeichnen sich aus durch hohe Leistung bei gleichzeitig deutlich reduziertem Kraftstoffverbrauch. Gerade für den flexiblen Einsatz im innerstädtischen Bereich sind diese Geräte durch ihre Kompaktheit und die eigenständige Verlegung zwischen Baustellen ideal."



Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, freut sich über die perfekte Ergänzung des Produktspektrums: "Wir haben uns gezielt für Wacker Neuson und damit für Qualitätsprodukte entschieden, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Diese Bagger sind eine ideale Ergänzung unseres Produktprogramms. Unsere Kunden können auch bei den neuen kompakten Mobilbaggern auf die volle Schlagkraft des Zeppelin Service zählen".



Über die Zeppelin Baumaschinen GmbH



Die Zeppelin Baumaschinen GmbH ist Europas führende Vertriebs- und Serviceorganisation der Baumaschinenbranche und seit 1954 in Deutschland der exklusive Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar Inc., dem weltgrößten Hersteller von Baumaschinen. Mit 1.526 Mitarbeitern und einem 2016 erwirtschafteten Umsatz von 977 Millionen Euro ist die Zeppelin Baumaschinen GmbH die größte Gesellschaft des Zeppelin Konzerns. Zum Produktportfolio zählen neben dem Vertrieb von neuen und gebrauchten Caterpillar Baumaschinen der Service, der bundesweit flächendeckend in 35 Niederlassungen erfolgt, die Beratung und die Finanzierung für die Geräte. Die Zentrale und der juristische Sitz der Zeppelin Baumaschinen GmbH befinden sich in Garching bei München. Weitere Informationen unter www.zeppelin-cat.de .



Über Wacker Neuson



Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,36 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter weltweit.

www.wackerneusongroup.com



Ihr Ansprechpartner:



Wacker Neuson SE,



Katrin Yvonne Neuffer



Leiterin Unternehmenskommunikation/



Investor Relations



Preußenstraße 41



80809 München



Tel. +49-(0)89-35402-173



katrin.neuffer@wackerneuson.com

