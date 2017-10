DGAP-Ad-hoc: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf





Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR



9. Oktober 2017



Francotyp-Postalia Holding AG



Prenzlauer Promenade 28



13089 Berlin (Deutschland)



ISIN: DE000FPH9000



WKN: FPH900



Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)



Francotyp-Postalia startet Aktienrückkaufprogramm



Berlin, 9. Oktober 2017. Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juni 2015 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und voraussichtlich im Zeitraum vom 12. Oktober 2017 bis zum 12. Januar 2018 bis zu 475.000 Aktien (dies entspricht maximal bis zu 2,91 % des Grundkapitals der Gesellschaft) zu erwerben, wobei der Rückkauf der bis zu 475.000 Aktien auf einen Gesamtkaufpreis von maximal EUR 3.000.000 begrenzt ist.



Der Erwerb erfolgt zu dem Zweck, die erworbenen eigenen Aktien zur Bedienung von Bezugsrechten einzusetzen, die unter Aktienoptionsplänen ausgegeben und ausgeübt wurden bzw. werden.



Der Erwerb über die Börse findet unter Führung eines Wertpapierhauses oder eines Kreditinstituts statt. Dies erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 ("Marktmissbrauchsverordnung") in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen anwendbaren Bedingungen ("Delegierte Verordnung").



Francotyp-Postalia Holding AG



Sabina Prüser



Leiterin Investor Relations/ Public Relations



Tel: +49 (0)30 220 660 410



Fax: +49 (0)30 220 660 425



E-Mail: s.prueser@francotyp.com



De-Mail: s.prueser@francotyp.de-mail.de



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft worden.



Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.



Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ("high net worth entities") erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im Folgenden "qualifizierte Personen" genannt). Die Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte Personen abgewickelt.



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.









