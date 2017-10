DGAP-News: Quirin Privatbank AG / Schlagwort(e): Verkauf





Start eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens für Aktien der KPS AG: KPS Ankerinvestor Dietmar Müller beabsichtigt Reduzierung seiner Beteiligung





11.10.2017 / 17:38







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Presse-Mitteilung



11.10.2017



Start eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens für Aktien der KPS AG: KPS Ankerinvestor Dietmar Müller beabsichtigt Reduzierung seiner Beteiligung





Grünwald, 11. Oktober 2017 - Herr Dietmar Müller, der ca. 20 % der Aktien der KPS AG hält, hat heute den Beginn eines Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren bekanntgegeben, um seine Beteiligung zu reduzieren.

Quirin Privatbank AG ist als Sole Bookrunner mit der Durchführung der Transaktion beauftragt. Der Platzierungspreis wird zum Ende des Bookbuilding-Verfahrens zwischen Quirin Privatbank AG und Herrn Dietmar Müller vertraglich vereinbart werden.







Disclaimer:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten Europäischen Ländern im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren angeboten werden. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß dem Securities Act und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis des Securities Act weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.