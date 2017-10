DGAP-Ad-hoc: Decheng Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges





12.10.2017 / 15:24 CET/CEST





Köln, 12. Oktober 2017. Die Decheng Technology AG (ISIN: DE000A1YDDM9, WKN: A1YDDM, Ticker Symbol: 333) gibt bekannt, dass die zwischen der ACON Actienbank AG, Heimeranstraße 37, 80339 München, Deutschland, ("ACON") als emissionsbegleitende Bank und den folgenden drei Aktionären der Gesellschaft geschlossenen Lock-up-Vereinbarungen am 12.10.2017 mit sofortiger Wirkung aufgehoben wurden:



Herr ZHU Xiaofang, wohnhaft in Hongkong, ist Aktionär der Gesellschaft und hält 20.430.000 Aktien aus den gesamten Aktien der Gesellschaft. Rongshang Limited, mit Sitz in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ist Aktionär der Gesellschaft und hält 2.049.000 Aktien aus den gesamten Aktien der Gesellschaft. All-Time-Wonderful Limited, mit Sitz in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ist Aktionär der Gesellschaft und hält 2.049.000 Aktien aus den gesamten Aktien der Gesellschaft. Die Lock-up-Vereinbarungen der vorgenannten Aktionäre mit ACON waren jeweils am 28. Mai 2016 geschlossen worden.









Kontakt:



VPC Group



Niederlassung Frankfurt



Bleichstraße 64-66



60313 Frankfurt am Main



Tel. +49 69 175371963



ir@dechengtechnology.com

