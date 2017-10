DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Ankauf





Nemetschek SE: Nemetschek übernimmt führenden US-Softwareanbieter RISA für die Baustatik





13.10.2017 / 08:59







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Pressemitteilung

Nemetschek übernimmt führenden US-Softwareanbieter RISA für die Baustatik

- RISA entwickelt und vertreibt meistgenutzte Baustatik-Software in den USA

- Hervorragende strategische Ergänzung zur Stärkung der US-Marktposition im Bauingenieurwesen

- Akquisition erweitert das Lösungsportfolio der Nemetschek Group im AEC-Markt

München, 13. Oktober 2017 - Der Softwareanbieter Nemetschek SE (ISIN DE0006452907) hat heute den Erwerb von RISA Technologies, Inc. mit Sitz in Foothill Ranch, Kalifornien, USA, vereinbart. Der Kauf wird in Form eines Asset-Deals abgewickelt. RISA bietet eine der meist genutzten Softwarelösungen für die Tragwerksplanung und Baustatik in den USA an und kommt bei Tragwerksstrukturen aus unterschiedlichen Materialien wie Stahl, Beton, Mauerwerk oder Holz zum Einsatz. Mit rund 10.000 Anwendern hat RISA eine führende Marktstellung in den USA inne. Zu den Kunden zählen nahezu alle Top-US-Ingenieurbüros. RISA ist für die Nemetschek Group eine perfekte strategische Ergänzung für die weltweite Expansion im Bereich der statischen Softwarelösungen. Im europäischen Markt für Baustatik hat die Nemetschek Group bereits heute mit ihrer Marke SCIA eine führende Marktposition inne. Mit der Akquisition von RISA adressiert Nemetschek nun auch den wichtigen US-Markt.

Der hohe Marktanteil von RISA wird die Positionierung der Nemetschek Group im US-Markt für statische Softwarelösungen deutlich stärken. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Marken der Nemetschek Group wird zudem das Wachstum der Unternehmensgruppe unterstützen und die Vertriebsaktivitäten stärken. "RISA ist eine perfekte Ergänzung für unser bestehendes Lösungsportfolio in der AEC-Industrie. Mit der Übernahme von RISA und der starken Positionierung von SCIA in Europa machen wir einen großen Schritt nach vorne und stärken unseren Marktanteil im weltweiten Baustatik-Markt erheblich", so Patrik, Heider, Sprecher und CFOO der Nemetschek Group.

"Die Akquisition ist für beide Unternehmen strategisch äußerst wertvoll", sagt Bruce Bates, Gründer und aktueller CEO von RISA. Bruce Bates wird in Kürze seine Position als CEO an Amber Freund, derzeit COO und seit 2005 bei RISA tätig, übertragen und in den Ruhestand gehen. "Ich freue mich, Teil der Nemetschek Group zu werden und auf die Möglichkeiten, die sich dadurch für unsere Kunden und unser Unternehmen ergeben. In Zusammenarbeit mit anderen Nemetschek Marken werden wir ein umfassendes Portfolio an Lösungen für Bauingenieure zur Verfügung stellen," so Amber Freund.

RISA beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter. Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet RISA mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 7,5 Mio. USD und einer operativen Marge (EBITDA-Marge), die der durchschnittlichen Gruppenmarge von Nemetschek entspricht. Der Kaufpreis beträgt ca. 24,9 Mio. USD (cash-/debt-free). Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus Eigenmitteln sowie der Nutzung von Kreditlinien. Der Erwerb erfolgt über eine Tochtergesellschaft der Nemetschek SE und wird voraussichtlich im Oktober 2017 abgeschlossen sein.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group



Stefanie Zimmermann



Investor Relations



+49 89 540459 250



szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group steht für die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unseren Software-Lösungen werden Gebäude, Brücken oder Tunneln über verschiedene Disziplinen hinweg professionell und ganzheitlich geplant, noch bevor der erste Spatenstich erfolgt. Durch die Holding-Struktur der Nemetschek Group können unsere 14 starken Marken unternehmerisch agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,3 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Mit unserem Open BIM-Ansatz heben wir Building Information Modeling auf das nächste Level: Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen können sicher und reibungslos Daten austauschen und die besten Lösungen für ihre Anforderungen wählen. So werden Bauprojekte effizienter und flexibler durchgeführt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten, die die AEC-Industrien (Architecture, Engineering, Construction) der Zukunft bauen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro.