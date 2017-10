DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





Vectron Systems AG: Quartalszahlen Vectron Systems AG





13.10.2017 / 15:37 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







In den ersten neun Monaten hat sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12% von 22,68 Mio. Euro auf 25,41 Mio. Euro erhöht. Das EBITDA stieg um 21% auf 2,39 Mio. Euro (Vj. 1,97 Mio. Euro), das EBIT um 28 % von 1,57 Mio. Euro auf 2,01 Mio. Euro und das EBT konnte sogar um 55 % auf 1,99 Mio. Euro (Vj. 1,28 Mio. Euro) gesteigert werden. Gleichzeitig wuchs das Nettoergebnis um 76 % von 0,74 Mio. Euro auf 1,30 Mio. Euro.







Der Umsatzverlauf im aktuellen Geschäftsjahr wird durch das Auslaufen der Übergangsfrist des Finanzamtserlasses mit dem BMF-Schreiben vom 26.10.2010 zum 31.12.2016 beeinflusst. Die gesetzestreuen Kunden haben seit 2010 und bis hinein in die ersten beiden Quartale des Jahres 2017 ihre Systeme umgestellt. Im dritten Quartal war somit eine Normalisierung festzustellen. Es gibt aber nach aktuellen Erhebungen immer noch 30-40% der Kunden, die bisher nicht umgestellt haben. Dieses gewaltige Potential wird aktuell durch eine großangelegte Marketingkampagne angesprochen, um Umsatzimpulse für das vierte Quartal zu generieren. Durch die erweiterten gesetzlichen Möglichkeiten (jederzeitige Kontrollen der Kassendaten ohne jegliche Voranmeldung), die den Finanzämtern an dem 1.1.2018 zur Verfügung stehen, ist zu erwarten, daß alle Nachzügler nach und nach zu einer gesetzeskonformen Umstellung gezwungen werden. Weiterhin wurde das Quartal geprägt durch erhebliche Ausgaben für Mitarbeiter, Dienstleister und Technologie im Rahmen der Kooperation mit dem Coca Cola-Konzern, wo inzwischen Feldtest und nationale Einführung vorbereitet werden.







Kontakt:



Thomas Stümmler



Vectron Systems AG



Willy-Brandt-Weg 41



48155 Münster, Germany



phone +49 (0)251 2856 - 0



fax +49 (0)251 2856 - 564



www.vectron.de



ir@vectron.de















