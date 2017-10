DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Ankauf





Aves One AG: Aves One AG baut Container-Portfolio weiter aus





16.10.2017







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Aves One AG baut Container-Portfolio weiter aus



Hamburg, 16. Oktober 2017 - Die Aves One AG baut ihr Container-Portfolio durch den Erwerb neuer Container im Volumen von rund USD 12,0 Mio. mit einem langfristigen Mietvertrag einer namhaften Reederei weiter aus. Verwaltet wird das Portfolio von UES International (HK) Holdings Limited, einem der global führenden Containermanager.



"Die Mietraten und die Gesamtstimmung im Markt für Container haben sich in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt. Die damit einhergehende stetig gestiegene Auslastungsquote für die im Bestand befindlichen Container sowie die verfolgte Verjüngungsstrategie des Gesamtcontainerportfolios bilden die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung des Segments Container", erklärt Vorstand Jürgen Bauer.



Weitere Informationen: www.avesone.com



Kontakt



Aves One AG



Jürgen Bauer, Vorstand



T +49 (40) 696 528 350



F +49 (40) 696 528 359



E ir@avesone.com



























