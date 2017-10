DGAP-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Schweizer Electronic verstärkt Engagement in der Luftfahrtindustrie

Schramberg, 18. Oktober 2017 - Die internationale Luftfahrtbranche gehört zu den Branchen mit den größten Wachstumsraten, und Experten erwarten, dass sich dieser Trend auch in der Zukunft fortsetzt. Im Jahr 2016 erzielte allein die zivile Luftfahrt in Deutschland ein Wachstum von sieben Prozent auf 27,1 Milliarden Euro. Sie ist mit 72 Prozent Anteil am Gesamtbranchenumsatz mit Abstand der größte Sektor der nationalen Luft- und Raumfahrtindustrie. Weltweit zunehmender Mobilitätsbedarf und der Ersatz von älteren Fluggeräten mit hohem Kerosinverbrauch durch die neueste, lärmarme, kraftstoffsparende Flugzeuggeneration sind hier wesentliche Wachstumstreiber.

SCHWEIZER bietet innovative Leiterplattenlösungen u.a. für Radar-, Hochstrom- und Hochtemperatur-Anwendungen sowie zur Unterstützung von Miniaturisierung, Reduzierung von CO 2 -Emissionen und Gewicht. Die Zielsetzung in der Luftfahrtindustrie hat zwischenzeitlich die gleichen Trends. Deshalb ist das Unternehmen mit seinen hohen Qualitätsansprüchen in das Luftfahrtsegment eingestiegen und liefert hier seit 2016 Serien-Aufträge - mit kontinuierlich steigernder Tendenz sowohl bei Umsatz als auch Auftragsbestand. SCHWEIZER ist seit 2013 EN 9100 zertifiziert, die erneute Re-Zertifizierung für 2018 wurde soeben ohne Abweichung abgeschlossen. Darüber hinaus soll die NADCAP-Zertifizierung bis Ende 2018 durchgeführt werden.

Die Schweizer Electronic AG erwirtschaftet zurzeit mehr als 70 Prozent ihres Umsatzes mit Premium-Kunden aus der Automobilindustrie und ist Entwicklungspartner für viele namhafte OEMs und Tier 1s in diesem Bereich. Der hohe Qualitätsanspruch im Automotive-Bereich schaffte eine perfekte Voraussetzung für die Fertigung von hochqualitativen Leiterplatten für die Luftfahrt, und das Unternehmen ist dabei, sich auch in dieser Branche einen guten Ruf als innovativer, zuverlässiger Partner zu erarbeiten.

Im Oktober und November ist die Schweizer Electronic AG gleich auf zwei internationalen Ausstellungen vertreten. Vom 24. bis 26. Oktober 2017 findet mit der 12. AIRTEC eine der bedeutendsten internationalen Luft- und Raumfahrt-Fachmessen in München-Hallbergmoos - in unmittelbarer Nachbarschaft des Flughafens statt. Dort sind Aussteller aus ganz Europa, China, Indien, Israel, Pakistan, Süd-Afrika und den USA vertreten, darunter Marktführer aus der Luft- und Raumfahrt und weltweit bekannte Technologieunternehmen. Vom 07. - 08. November trifft sich die Branche beim Aviation Forum auf dem Hamburger Messegelände. Das Aviation Forum Hamburg gilt als renommierte Fachkonferenz und Netzwerkplattform der internationalen Luftfahrtindustrie für Vertreter der gesamten Lieferkette. Hier kommen Entscheider von Unternehmen wie z.B. Airbus, Boeing, Bombardier mit Vertretern der internationalen Fluggesellschaften zusammen, und Zulieferunternehmen wie SCHWEIZER nutzen die Gelegenheit, ihre innovativen Technologien zu präsentieren.

"Die Aussichten sind gut. Unser Geschäftsbereich Aviation trug in 2016 mit ersten Erlösen zum Ergebnis bei. Zum Ende des 1. Halbjahres 2017 konnten wir den Umsatz bereits vervierfachen und gleichzeitig den Auftragsbestand um 14 Prozent steigern. Hier erwarten wir auch für die folgenden Jahre eine deutliche Ausweitung, da im Luftfahrtbereich insgesamt überdurchschnittlich hohe Marktwachstumsraten vorausgesagt werden," so Marc Bunz, Chief Financial Officer der Schweizer Electronic AG: "Deutschland gehört weltweit zu den führenden Luft- und Raumfahrtnationen und investiert jedes Jahr Milliardensummen in Innovationen in diesem Bereich. Als Hersteller von Leiterplattenlösungen zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen ist es für uns ebenso erfreulich, dass sich auch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Ende letzten Jahres auf ein Klimaschutzprogramm zur Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes geeinigt hat, so dass wir in dieser Branche international langfristig eine erfreuliche Perspektive für unser Unternehmen sehen."

Über SCHWEIZER





Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden.

Mit 787 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 116,1 Millionen Euro. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Christina Blake



Schweizer Electronic AG



Einsteinstraße 10



78713 Schramberg



Telefon: +49 7422 / 512-213



Fax: +49 7422 / 512-777-213

Email: communications@schweizer.ag



Besuchen Sie unsere Webseite: www.mehralsleiterplatten.de