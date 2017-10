DGAP-Ad-hoc: SURTECO SE / Schlagwort(e): Personalie





SURTECO SE: Vorstandsangelegenheiten



Der Aufsichtsrat der SURTECO SE hat in seiner turnusmäßigen Sitzung am 19. Oktober 2017 beschlossen, den Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft Herrn Dr.-Ing. Herbert Müller, dessen derzeitige Amtszeit am 30. Juni 2018 ausläuft, erneut zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen.



Herr Dr.-Ing. Gereon Schäfer, Mitglied des Vorstands der SURTECO SE, hat den Aufsichtsrat gebeten, seinen am 31. März 2018 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Er wird seine Vorstandsaufgaben bis zum Ende der Laufzeit seines Vertrages ausüben und sich im Anschluss neuen Aufgaben außerhalb der SURTECO-Gruppe zuwenden.



Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Schäfer für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit in der SURTECO-Gruppe. Die heutige Aufstellung der strategischen Geschäftseinheit Papier ist ganz wesentlich auf seine Initiativen zurückzuführen. In den zurückliegenden Jahren war Herr Dr. Schäfer maßgeblich und mit großem Erfolg daran beteiligt, unsere Geschäftseinheit Papier zu einem global führenden Anbieter auszubauen. Insbesondere bei der schwierigen Integration der Süddekor-Gruppe hat er dafür gesorgt, dass heute eine gute Ausgangsbasis für weiteres Wachstum der SURTECO-Gruppe erreicht wurde.



Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Herrn Dr. Schäfer.









Kontakt:



Martin Miller



Investor Relations



ir@surteco.com



+49 (0)8274 9988-508

