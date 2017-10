DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Immobilien





Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN AG veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht nach GRI und EPRA

Berlin, 20. Oktober 2017 - Die TLG IMMOBILIEN AG (DE000A12B8Z4) hat heute ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2016 und orientiert sich, analog dem Erstbericht im letzten Jahr, an den weltweit anerkannten Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) sowie an den EPRA Best Practice Recommendations on Sustainability Reporting, dem europäischen Bewertungsstandard der Immobilienbranche.

"Mit diesem Bericht setzen wir nun die regelmäßige und freiwillige Berichterstattung rund um ökonomische, ökologische und soziale Aspekte des Unternehmens fort. Ziel ist es für uns weiterhin, neben der regelmäßigen Finanzberichterstattung die größtmögliche Transparenz auch in die nicht finanziellen Themen zu bringen und damit in das Vertrauen unserer Stakeholder zu investieren", erläutert Niclas Karoff, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG.

Dieser zweite Nachhaltigkeitsbericht ist eine Weiterentwicklung des Erstberichtes. So wurde beispielsweise erstmals eine strukturierte Stakeholderbefragung zur Validierung der Berichtsthemen vorgenommen. Auch konnten Verbrauchsdaten zu einem weiteren Teil des Portfolios gewonnen und neue Mitarbeiterkennzahlen ermittelt und in den Bericht mit einbezogen werden. Viele Themen haben zudem an inhaltlicher Tiefe gewonnen.

Den Nachhaltigkeitsbericht 2016 können Sie hier herunterladen:

www.tlg.de > Unternehmen > Nachhaltigkeit

Kontakt:



Christoph Wilhelm



Unternehmenskommunikation



Telefon: +49 30 2470 6355



E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de





Sven Annutsch



Investor Relations



Telefon: +49 30 2470 6089



E-Mail: sven.annutsch@tlg.de



Über die TLG IMMOBILIEN AG



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 30. Juni 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 2,3 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 18,95 zum Stichtag.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.