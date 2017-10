DGAP-Ad-hoc: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Immobilien





Sindelfingen, den 20.Oktober 2017



Ad-hoc-Meldung



- RCM Beteiligungs AG veräußert konzernweites aus 12 Einzelimmobilen bestehendes Immobilienpaket im Volumen von ca. 11 Mio. Euro



- Kumulative Konzerngeschäftsziele der RCM für 2017 und 2018 werden mit kompletter Abwicklung der Transaktion schon jetzt überschritten







Die RCM Beteiligungs AG hat heute den Verkauf eines konzernweiten Immobilienpakets im Volumen von ca. 11 Mio. Euro bzw. ca. 7.700 m² Fläche beurkundet. Das veräußerte Immobilienpaket umfasst mehrere in Dresden bzw. Umgebung gelegene und bereits seit Jahren im Bestand des Konzerns befindliche Immobilien. Der inzwischen erreichte Entwicklungsfortschritt dieser Immobilien hat nun zu deren Veräußerung und damit gleichzeitig zu einer Realisierung der in den vergangenen Jahren entstandenen stillen Reserven geführt.



Angesichts der von der RCM Beteiligungs AG konzernweit angewendeten konservativen Standards der HGB-Bilanzierung werden die so gelegten stillen Reserven grundsätzlich erst nach einem Verkauf der betreffenden Immobilie bilanzwirksam. Die Höhe der sich aus dem Verkauf der einzelnen Immobilien ergebenden Gewinnbeiträge steht aufgrund der Immobilienmarktentwicklung der zurückliegenden Jahre dabei vor allem in Abhängigkeit mit der Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Konzernimmobilienportfolio.



RCM überschreitet mit erfolgreicher Transaktionsabwicklung schon jetzt ihre kumulativen Konzerngeschäftsziele für die Geschäftsjahre 2017 und 2018



Entsprechend den vereinbarten Vertragsbedingungen wird die Transaktionsabwicklung zu mehr als 80% in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 fallen und damit im kommenden Geschäftsjahr gewinn- und bilanzwirksam werden. Die RCM erwartet hierdurch einen deutlichen Konzerngewinnanstieg für das Geschäftsjahr 2018. Ein kleinerer Teil des veräußerten Immobilienpakets (ca. 17 % der veräußerten Fläche) kann noch im laufenden Geschäftsjahr zur Abwicklung kommen, hieraus wird sich in diesem Fall noch im Geschäftsjahr 2017 ein entsprechender Gewinnbeitrag ergeben. Insgesamt überschreitet die RCM Beteiligungs AG mit einer erfolgreichen Paketabwicklung schon jetzt ihre gegenüber 2017 weiter erhöhten Konzerngewinnziele für das Geschäftsjahr 2018 bzw. ihre kumulativen Konzerngeschäftsziele für das Geschäftsjahr 2017 und das noch kommende Geschäftsjahr 2018.



Mit Abwicklung dieser Transaktion werden der RCM Beteiligungs AG im gesamten Konzern ca. 6 Mio. Euro freiwerdendes Eigenkapital zufließen, wodurch sich die traditionell guten Konzernbilanzrelationen nochmals weiter verbessern werden. Dieses Kapital steht bis zu einer Immobilien-Reinvestition für interimistische Anlagealternativen zur Verfügung, sodass die RCM auch nach der Kaufvertragsabwicklung Deckungsbeiträge in mindestens unveränderter Höhe erwartet. Gleichzeitig wird die RCM ihre konzernweite Portfoliostrategie zukünftig verstärkt auf die Wertschöpfung ihres Immobilienportfolios, in dem zurzeit mehrere interessante Immobilienprojekte weiterentwickelt werden, fokussieren.



Die mit dieser Transaktion realisierte gleichzeitige Veräußerung von 12 verschiedenen Einzelimmobilien ermöglicht der RCM eine weitere Optimierung ihres konzernweiten Immobilienportfolios, das zukünftig gezielt in Richtung größervolumiger und dadurch effizienter zu verwaltender Immobilien ausgebaut werden soll. Gleichzeitig vergrößert die RCM mit dieser Transaktion ihren strategischen Handlungsspielraum in Bezug auf weitere Refinanzierungsaktivitäten sowie sonstige strukturelle Verbesserungen ihrer konzernweiten Geschäftstätigkeit.



RCM untermauert aktuelle Dividendenerhöhungsprognose, für 2018 konsequente Fortsetzung des aktuellen Aktienrückkaufprogramms geplant



Angesichts dieser erfreulichen Geschäftsentwicklung untermauert die RCM Beteiligungs AG ihre Dividendenprognose für das laufende Geschäftsjahr mit einer geplanten Anhebung um 50% auf dann EUR 0,06 (Vorjahr EUR 0,04) pro Aktie. Die Gesellschaft will ihre mit der soeben abgeschlossenen Transaktion gestärkte Gewinnentwicklung in 2018 zusätzlich auch zu einer konsequenten Fortsetzung ihres bereits laufenden Aktienrückkaufprogramms nützen.



RCM Beteiligungs AG



Der Vorstand



Kontakt IR und PR und mitteilende Person:



Reinhard Voss



Vorstand



RCM Beteiligungs AG



Fronäckerstraße 34



71063 Sindelfingen



Tel.: 07031-4690964



mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@rcm-ag.de



Über die RCM Beteiligungs AG:



Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zurzeit ca. 50.000 m² Fläche und soll ausgebaut werden. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf ca. 11,4 Mio. Euro, das EBT (Gewinn vor Steuern) erreichte zum 31.12.2016 1,83 Mio. Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).



Disclaimer:



Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar.



Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons "(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.



Impressum:



RCM Beteiligungs AG



Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen



HRB-Nr. 245448 Amtsgericht Stuttgart



UST-ID: DE212058656



Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss



Aufsichtsrat: Prof. Dr. Peter Steinbrenner (Vors.)









