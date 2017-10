DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission





- Öffentliches Angebot beginnt heute und endet am 7. November



- Emissionsvolumen von bis zu EUR 25 Mio.



- Umtauschangebot mit einer Quote von mindestens 81,4% erfolgreich abgeschlossen







München-Grünwald, 23. Oktober 2017



Die EUROBODEN GmbH startet heute mit dem öffentlichen Angebot für ihre neue Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSLS68) mit einem Volumen von bis zu EUR 25 Mio. Die Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 6% bei halbjährlicher Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Angebot läuft vom 23. Oktober bis zum 7. November. Parallel erfolgt eine Privatplatzierung. Eine vorzeitige Schließung ist möglich. Geplanter Valutatag ist der 10. November 2017. Die Einbeziehung in den Handel erfolgt an der Frankfurter Wertpapierbörse.



Im Vorfeld des öffentlichen Angebots hat die EUROBODEN GmbH ein Umtauschangebot der Altanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1RE8B0) mit einem Kupon von 7,375% in die neue Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSLS68) erfolgreich abgeschlossen. Anleger konnten ein Angebot zum Umtausch der Euroboden Anleihe 2013/2018 im Verhältnis 1:1 (eins zu eins) gegen die neue Anleihe 2017/2022 zuzüglich eines Barausgleiches von EUR 20,00 je Anleihe nutzen. Das Umtauschvolumen lag mindestens bei rund EUR 10,09 Mio. - was einer Annahmequote von mindestens rund 81,4% entspricht.



Der gebilligte Wertpapierprospekt zuzüglich etwaiger Nachträge ist unter www.euroboden.de sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse unter www.bourse.lu abrufbar.



Die Emission wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG aus Gräfelfing bei München begleitet.



KONTAKT GESCHÄFTSFÜHRUNG EUROBODEN:



Martin Moll



Bavariafilmplatz 7



82031 Grünwald



T: +49 (0) 89.20 20 86-20



Moll@euroboden.de



KONTAKT FINANZPRESSE



B B G



Klaus-Karl Becker



Tel.: +49 (0) 172 61 41 955



E-Mail: kkb@b-bg.de



KONTAKT INVESTOR RELATIONS EUROBODEN:



Benedikt Nesselhauf / Anke Sostmann



Feldhoff & Cie. GmbH



Eschersheimer Landstraße 55



60322 Frankfurt am Main



T: +49 69 2648677-230 / -14



M: +49 152 219 951 20 / +49 159 04 02 85 05



E-Mail: bn@feldhoff-cie.de / as@feldhoff-cie.de

















