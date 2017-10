DGAP-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe





EUROBODEN beendet Zeichnungsphase vorzeitig





23.10.2017 / 18:27 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







EUROBODEN beendet Zeichnungsphase vorzeitig



- Vorzeitige Schließung des Orderbuches wegen großer Nachfrage



- Höchstbetrag des Emissionsvolumens in Höhe von EUR 25 Mio. erfolgreich platziert





München-Grünwald, 23. Oktober 2017





Aufgrund der großen Nachfrage hat die Euroboden GmbH das Orderbuch für die neue Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSL68) mit einem Volumen von bis zu EUR 25 Mio. heute um 16.40 Uhr vorzeitig geschlossen. Ursprünglich vorgesehen war eine Zeichnungsfrist vom 23. Oktober bis zum 7. November 2017. Die Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 6% bei halbjährlicher Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 und wird zu 100% des Nennwertes begeben. Interessierte Anleger können die Euroboden Anleihe nun zukünftig an der Frankfurter Wertpapierbörse kaufen.



Zeitnah (Handel per Erscheinen) wird die Schuldverschreibung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board für Anleihen gehandelt. Ausgabe- und Valutatag ist der 10. November 2017.



Der gebilligte Wertpapierprospekt zuzüglich etwaiger Nachträge ist unter www.euroboden.de sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse www.bourse.lu abrufbar.



Die Emission wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG aus Gräfelfing bei München begleitet.



KONTAKT GESCHÄFTSFÜHRUNG EUROBODEN:



Martin Moll



Bavariafilmplatz 7



82031 Grünwald



T: +49 (0) 89.20 20 86-20



Moll@euroboden.de



KONTAKT FINANZPRESSE



B B G



Klaus-Karl Becker



Tel.: +49 (0) 172 61 41 955



E-Mail: kkb@b-bg.de



KONTAKT INVESTOR RELATIONS EUROBODEN:



Benedikt Nesselhauf / Anke Sostmann



Feldhoff & Cie. GmbH



Eschersheimer Landstraße 55



60322 Frankfurt am Main



T: +49 69 2648677-230 / -14



M: +49 152 219 951 20 / +49 159 04 02 85 05



E-Mail: bn@feldhoff-cie.de / as@feldhoff-cie.de

















